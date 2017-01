As duas virtudes essenciais da fé

Home > Mundo Cristão

Não podemos ver a Deus (ainda). A nossa crença em Sua existência só é possível mediante a fé, que nada mais é que “o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem” (Hebreus 11.1). Por essa razão é que sem ela é impossível agradá-Lo (Hebreus 11.6). Como poderíamos ter uma relação com alguém que nunca vimos se não fosse por meio de uma convicção plena de que ele existe?

A fé é a única maneira de estabelecermos esse relacionamento com Deus. Porém, o bispo Jadson Edington, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no estado do Rio de Janeiro, ressalta que é preciso que essa fé tenha duas virtudes indispensáveis para chamar atenção de Deus e fazê-Lo manifestar o Seu poder em nossas vidas. São elas:

1. Revolta

O bispo explica que existem dois tipos de revolta: a emotiva, que nasce de pessoas que não vivem pela fé, na justiça, na obediência e em comunhão com Deus. De pessoas que não têm a quem recorrer e quando conseguem alguma coisa são apenas melhoras; e a revolta santa, que nasce da fé inteligente de alguém que tem a vida no Altar de Deus.

“Essa revolta (santa) se acende quando uma coisa está demorando muito a acontecer na sua vida. Quando você recebe um não. Quando você chega no seu limite. Aí dentro de você acende uma revolta que faz você chegar diante de Deus com força e Ele reage”, explica. E Deus permite que a gente chegue a uma situação limite para que haja essa revolta. “Na acomodação não tem vitória, na revolta nasce a vitória.”

2. Fidelidade

Assim como procuramos coisas importantes na nossa vida, como casar, ter amizades e negócios com pessoas que sejam fiéis, Deus também faz a mesma coisa.

A Bíblia inclusive faz registro dessa procura Divina:

“Os Meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem Comigo.” Salmos 101.6

O bispo ensina que se tem uma coisa que abençoada é a fidelidade. E Deus não só cobra, como também prova dela. “Muitas vezes, quando você decidir ser fiel a Deus, vai parecer que as coisas ficaram pior, mas é Deus provando a qualidade de sua fidelidade, se, independentemente das circunstâncias, você se manterá fiel. E Ele só trará o muito na sua vida se você permanecer fiel”, destaca o bispo.

Por isso, analise a qualidade de fé que você tem apresentado a Deus. Talvez seja a ausência dessas virtudes que está adiando o cumprimento das promessas dEle em sua vida. E não tem maneira melhor de desenvolvê-las se não por meio da leitura e meditação nas Escrituras Sagradas. Lá você encontrará combustível suficiente para alimentar essa revolta santa, quando vir o que esse Deus é capaz de fazer e como a sua vida, mesmo dizendo crer nEle, está tão limitada. E também desenvolverá a fidelidade, ao conhecer o quanto Ele é fiel e tem permanecido, mesmo diante da infidelidade das pessoas.

