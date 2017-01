A saúde depende da boa postura

Home > Folha Universal

Você sabia que no exato momento em que está saboreando uma refeição bem natural ou praticando exercícios com toda disposição várias doenças silenciosas podem estar se desenvolvendo no seu corpo? Isso acontece porque tão importante quanto fazer algo bom e saudável é fazê-lo da maneira correta.

Não costumamos dar atenção à postura corporal, uma vez que não é algo com que normalmente nos preocupamos. Alguns devem se lembrar de quando a mãe dizia “senta direito na cadeira”. Imediatamente erguíamos as costas e ficávamos retos. Alguns segundos depois, sem nem sequer percebermos, já estávamos largados na cadeira de novo.

A boa postura garante que todas as nossas atividades diárias sejam executadas de maneira apropriada e não acarretem impactos negativos ao corpo e à saúde. Quando sentamos encurvados para uma refeição, nosso corpo está se alimentando, mas nossa estrutura física está sofrendo com a pressão exercida pelos ombros sobre as costelas que, por sua vez, pressionam o diafragma. Isso dificulta a respiração e atrapalha a digestão, sem contar as dores musculares que podem surgir. Por isso, cada ação que fazemos diariamente requer uma postura correta.

De acordo com o fisioterapeuta e presidente da Sociedade Brasileira de Reeducação Postural Global, Oldack Borges de Barros, 90% das queixas no aspecto músculo-esquelético estão relacionadas à má postura. “Formigamento, tontura, dores de cabeça, nas costas e na região lombar são sintomas muito comuns, resultado de lesões que foram provocadas por anos de má postura”, detalha.

Ele explica que a má postura corporal não é algo que fazemos de forma consciente. A pessoa não se senta encurvada ou meio torta por desleixo ou simplesmente porque quer. O que ocorre é que cada estrutura física descobriu, desde a infância, uma maneira de se sentir confortável quando sentava, deitava ou corria e isso foi se estabelecendo ao longo dos anos. O problema é que nem sempre essa maneira é a mais adequada para a saúde.

Cada estrutura física aprendeu a funcionar de um jeito. Mesmo que existam algumas recomendações básicas que se aplicam a todos, a postura correta não é igual para todo mundo.

É preciso analisar se determinada postura pode contribuir para o surgimento de algumas lesões e encontrar uma forma adequada para o corpo continuar se sentindo confortável em uma postura que ofereça menos danos. “Com a análise de um profissional, a pessoa vai entender como seu corpo funciona e como desenvolver uma postura corporal mais adequada a ela”, diz o profissional.

Hoje, os avanços da medicina possibilitam que muitas lesões provocadas pela má postura sejam reversíveis, mas você não precisa esperar a dor chegar para procurar ajuda. É possível fazer um trabalho de prevenção com acompanhamento de um profissional. Procure um fisioterapeuta, certifique-se da formação dele e trate seu corpo com toda a atenção que ele merece.