Pesquisa aponta que amor "compra" mais felicidade do que o dinheiro

Home > Reflexão

Pesquisa realizada pela Universidade britânica London School of Economics avaliou que o amor “compra” mais felicidade do que o dinheiro. Foram analisadas as respostas de 200 mil pessoas entrevistadas na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos e no próprio Reio Unido sobre os fatores que mais influenciam a sensação de bem-estar de alguém.

O estudo apontou que ter uma boa saúde mental e estar em um relacionamento deixa as pessoas mais felizes do que se aumentassem duas vezes a sua renda. Por sua vez, fatores como sofrer de depressão ou ansiedade são o que mais impactam negativamente na vida de uma pessoa.

Do que você precisa para ser feliz?

Se para ser feliz você precisa estar casado, ter muito dinheiro, ser admirado ou ter o carro do ano, por exemplo, o que seria de você se o seu casamento acabasse, se perdesse tudo o que tem, se ninguém mais lhe notasse ou se precisasse depender de transporte público para se locomover?

É claro que coisas más geram insegurança e medo. Já as boas contribuem para a felicidade. Contudo, também não devemos condicionar a nossa própria felicidade a algo que não seja confiável.

“Ser feliz é um estado de espírito que nasce de dentro para fora. Se você não é feliz por dentro, nada externo lhe fará verdadeiramente feliz. É por isso que existem mendigos felizes e bilionários miseráveis”, disse o bispo Renato Cardoso em texto publicado em seu blog.

A felicidade depende da sua fé em Deus

A sociedade tende a julgar e isolar aqueles que não parecem felizes. Muitas pessoas acabam procurando preencher um vazio que sentem com alguma coisa que lhes dê pelo menos uma satisfação temporária, que pode ser, por exemplo, drogas, religião, relacionamentos, sexo ou dinheiro.

O que elas devem entender é que, se empregarem os seus esforços para buscar um encontro com o Espírito de Deus, então terão encontrado a solução para todos os problemas e a verdadeira felicidade.

“O dia em que sua felicidade depender da sua fé em Deus, então você estará pronto para desfrutar de um casamento, dinheiro, amigos e todas as outras coisas que você vier a conquistar. Mas elas serão apenas melhorias na sua vida, e não a razão de sua felicidade”, afirmou o bispo Renato.

Se você tem buscado a felicidade mas não consegue encontrá-la, participe de uma reunião na Universal e conheça o Único que pode realmente lhe fazer feliz.

Na capital paulista, participe no Templo de Salomão. Para as demais localidades, clique aqui e encontre o endereço mais próximo.

Se preferir, converse agora mesmo com um Pastor Online e receba uma orientação espiritual.