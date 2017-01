Num ato de coragem e fé, prefeito entrega chaves da cidade que administra a Deus

Home > Em Foco

No primeiro dia de 2017, os prefeitos eleitos em outubro de 2016 tomaram posse em seus postos. As cerimônias ocorreram por todo o País, mas uma – em especial – chamou atenção pela atitude inusitada do novo administrador.

Foi no município de Guanambi, no interior baiano. A cidade fica a 680 quilômetros da capital, Salvador, e tem 86 mil habitantes.

O prefeito Jairo Magalhães (foto acima), do PSB, surpreendeu a todos ao criar – num ato de coragem e fé – um decreto que determina a entrega das chaves do munícipio a Deus. O decreto, que foi publicado no Diário Oficial da cidade, declara que Guanambi pertence a Deus, e que todos os setores da prefeitura municipal estariam, a partir daquele dia, sob a proteção do Altíssimo.

O decreto (foto abaixo) contém uma declaração ainda mais ousada do novo prefeito: “Cancelo, em nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro deus ou entidades espirituais.”

Consagrado a Deus

Esse gesto, embora muitos não deem a devida importância, tem um grande significado espiritual e pode, sim, fazer a diferença na gestão do novo prefeito.

Foi exatamente isso que o rei Salomão fez ao construir o Templo, o consagrou a Deus:

“Atende, pois, à oração do teu servo, e à sua súplica, ó SENHOR meu Deus; para ouvires o clamor, e a oração, que o teu servo faz perante Ti. Que os Teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o Teu nome; para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar.” 2 Crônicas 6.19,20

A resposta de Deus à Salomão foi imediata:

“Agora estarão abertos os Meus olhos e atentos os Meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o Meu nome esteja nela perpetuamente; e nela estarão fixos os Meus olhos e o Meu coração todos os dias.” 2 Crônicas 7.15,16

De acordo com o bispo Edir Macedo, quando algo ou alguém é consagrado a Deus, significa que passa a pertencer ao Senhor. Era o caso do povo de Israel. “Israel era consagrado ao Senhor. Quando nós somos consagrados a Deus significa que pertencemos a Ele. É isso que significa ser consagrado. Mas quem pertence? Aqueles que são comprometidos com Ele”, destaca o bispo.

“Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da Sua colheita; todos os que o devoraram se faziam culpados; o mal vinha sobre eles, diz o Senhor.” Jeremias 2.3

Esse é o tratamento que Deus dá a todos que se colocam na dependência dEle e fazem do Altíssimo o seu refúgio. Era assim com o povo de Israel. Enquanto permaneceram fiéis a Deus, sobrepujaram todos os seus inimigos, porque a proteção de Deus estava sobre eles.

