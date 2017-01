Como um homem inseguro destrói o seu casamento

Home > Vida a Dois

“Ciúme excessivo, desejo de controlar, possessividade, indecisão, temperamento imprevisível, agressivo, sufocante.” Todos esses são sintomas listados pela escritora Cristiane Cardoso para uma única doença: a insegurança.

A autora do livro “Casamento Blindado” descreve a insegurança como um dos principais problemas em qualquer relacionamento, especialmente quando essa insegurança parte do homem.

“Já que uma das coisas que a mulher mais precisa do homem é a sua segurança, quando ele é inseguro isso causa sérios problemas”, destaca o também escritor Renato Cardoso.

Por isso, é muito importante saber identificar esse mal antes que ele destrua o relacionamento.

Sinais de insegurança

Em seu blog, Cristiane ressalta os sinais mais chamativos de um homem inseguro:

- “Ele é ciumento. Até os seus familiares sofrem. Você simplesmente não pode ter nem fazer amizades.”

Quando existe ciúme em excesso no relacionamento, um dos dois está errado. Ou há motivos para esse sentimento atordoante e o motivador precisa rever seu comportamento; ou não existem razões, e isso comprova a insegurança do ciumento. Ele não se julga bom o bastante para o companheiro e, por isso, sente que a qualquer momento pode perder aquela pessoa.

- “Ele não gosta que você sobressaia mais que ele. Seja no financeiro, na carreira, ou até na vida social de vocês. Ele precisa estar sempre na sua frente e ter a última palavra em tudo.”

Em sua visão, o inseguro vê o sucesso de seu companheiro como possível motivo de separação. Se a mulher é bem-sucedida em qualquer área, esse homem encontra uma forma de rebaixá-la com palavras, mesmo que para isso tenha que humilhá-la na frente de outras pessoas.

O que nos leva a outro sinal de insegurança:

- “Ele briga com você à toa. Não aceita deixar nada para depois e parece gostar de lhe fazer sentir culpada.”

Assim ele quer sempre ter a última palavra em tudo. Não basta discutir, ele tem que provar estar certo. Com isso, ataca a autoestima da esposa e a faz se sentir culpada, distorcendo os fatos.

- Ele é mandão. Faz questão de mandar em você, principalmente na frente dos outros.

As dúvidas interiores desse homem são tantas que ele não deixa a esposa questionar as suas ordens, com medo de vê-las injustificáveis.

Qualquer um desses sintomas é capaz de tornar um relacionamento doentio.

Resolvendo os problemas

“Você nunca conseguirá ter relacionamentos saudáveis enquanto for inseguro. É um sentimento maldito, que atormenta e enfeia as pessoas mais belas”, afirma Renato Cardoso. Para se livrar do problema, o primeiro passo é o reconhecimento da doença. "Por mais doloroso que seja, se esse sentimento se manifesta em você de tempo em tempo, admita que ele existe.”

A mulher também é importante na cura desse problema. “É claro que você tem os seus limites e que não pode eliminar as inseguranças de seu parceiro, isso é uma coisa que ele terá que fazer por ele mesmo, mas você pode contribuir, e muito”, afirma Cristiane.

Renato completa: “Inseguranças têm uma raiz e é sua responsabilidade encontrá-las. Descubra por que você age assim. Entenda que, provavelmente, a razão é um medo infundado, e a melhor maneira de vencer um medo é enfrentá-lo.”

