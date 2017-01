Oscar da Evangelização no Rio Grande do Sul

Home > Notícias da Universal

O grupo de Evangelização (EVG) da Universal no Rio Grande do Sul (RS) realizou, no dia 30 de dezembro de 2016, o evento de premiação “Oscar EVG RS”, para reconhecer e homenagear os talentos que compõem o quadro de voluntários.

O evento, idealizado pelo pastor Neto Belém, responsável pelo trabalho de evangelização da Universal no Estado, premiou voluntários e evangelistas, discípulos e líderes que foram destaques durante todo o trabalho do grupo no ano de 2016.

A cerimônia de gala, com jantar e apresentações multimídia, aconteceu no auditório central da EVG/RS. Cerca de 200 pessoas participaram, entre elas líderes de blocos, voluntários e evangelistas. Foram nove categorias, entre as quais o líder e o evangelista destaque de 2016 e o voluntário do projeto A Gente da Comunidade que mais se destacou no ano.

Retrospectiva

A seleção dos três indicados em cada categoria foi realizada por uma comissão organizadora composta por líderes dos diversos grupos de evangelização e também do pastor Neto, no caso das categorias líder revelação do ano e obreiro voluntário que mais se destacou.

A cerimônia foi apresentada pelo obreiro Alex Mendes e sua esposa, Elizete Mendes. Durante a entrega das premiações, os convidados puderam assistir a uma retrospectiva em vídeo do trabalho realizado durante todo o ano pelo grupo EVG do estado. Cada região gravou um vídeo do seu bloco. Também houve apresentação de um show de comédia.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e Escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da Madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da Comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35