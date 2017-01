Feitiços podem trazer a sorte na vida sentimental?

Home > Vida a Dois

Muitas pessoas fazem simpatias e trabalhos de feitiçaria buscando a sorte e a realização na vida amorosa. Mulheres traídas, casais com problemas, amantes que desejam o marido da outra, pessoas desesperadas por uma solução. Homens e mulheres se submetem às ordens de espíritos que se dizem bons, mas que, na verdade, vão destruir as suas vidas em todos os aspectos.

Marta Alves de Oliveira (foto abaixo), de 47 anos, por 11 anos serviu como mãe de encosto e foi procurada centenas de vezes para ajudar a solucionar problemas amorosos. “Os motivos mais comuns eram para tomar o marido ou esposa de outra pessoa ou pedindo a separação do casal, por inveja. Dificilmente casais me procuravam. Geralmente eram as esposas e, como já era de se esperar, a entidade espiritual dizia que ela deveria pagar na mesma moeda ao que o marido fazia, não se rebaixar”, conta.

A ex-mãe de encosto acrescenta que a intenção do mal é que os casais não fiquem unidos, pois os problemas trazem mais lucro para a casa de encostos. “Aparentemente, a pessoa recebia o que pedia, mas, posteriormente, a entidade cobrava mais oferendas. Além disso, trazia sequelas, como vícios, ciúme descontrolado e mais brigas, entre outras situações. Sem saber, a pessoa recebe o sofrimento que desejou.”

Vida amorosa destruída

Apesar de servi-los, os espíritos não pouparam a vida de Marta e só trouxeram decepções. “Eu não dava certo com ninguém na vida amorosa e fazia oferendas para as entidades, acreditando que um dia elas me trariam felicidade. Mas não acontecia, e a entidade que eu servia sempre dava uma desculpa, como dizer que não aprovava a pessoa”, relata.

Para piorar, ela sofreu represálias quando decidiu largar as entidades. “Disseram que me torturariam e matariam, como acontece com quem quer deixar de servi-los. Mas a minha mãe já estava buscando por mim na Universal e hoje sei que, por meio das orações e dos propósitos dela, consegui me libertar e conhecer a Deus.”

O milagre

Marta se libertou da opressão dos encostos, está casada há 9 anos e comemora uma vida amorosa realizada. Ela credita essa transformação à fé no Único e Verdadeiro Deus. “Aprendi que um casamento feliz está em construir o relacionamento tendo como alicerce a Palavra de Deus, que devemos melhorar para ser a pessoa certa e podermos encontrar a pessoa certa. Não é mágica, nem amor à primeira vista, mas sim sacrifício todos os dias.”

Nas palestras da Terapia do Amor, que acontecem às quintas-feiras, na Universal, você aprende sobre o amor inteligente, que vem por meio da mudança interior e esforço, não por rituais. Descubra o endereço mais próximo da sua casa clicando aqui. Participe.