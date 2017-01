Saiba como ficar junto e misturado com o seu cônjuge

Home > Vida a Dois

Não existe um casamento sem sacrifícios. Abrir mão das próprias vontades para agradar ao outro com certeza não é uma tarefa fácil, mas imprescindível. Isso não quer dizer que as pessoas devem amar o outro em primeiro lugar. Gostar primeiramente de si próprio é primordial, pois só assim é possível fazer o outro feliz também. Porém, esse tipo de comportamento não determinada um relacionamento fortalecido.

Durante o quadro “Minuto do Casamento”, do Programa "The Love School – A Escola do Amor", o apresentador Renato Cardoso explicou que o principal desafio do casamento é se tornar um só com a pessoa amada. “Isso pode soar romântico, mas é um processo que pode se tornar doloroso e demorado, mas fundamental e que ainda vale a pena”, comentou.

Segundo a apresentadora da "Escola do Amor", Cristiane Cardoso, para você se tornar apenas um com o seu parceiro é preciso se misturar com ele. Isso significa que com o tempo você vai adquirir as características dele. E ele também vai adquirir características suas. “Haverá muito de você em seu parceiro e muito dele em você. Mas isso não acontece de forma automática. Você precisa permitir.”

Um pelo outro

É fundamental que o relacionamento seja respeitoso. Saber ouvir e encontrar o momento de falar pode garantir mais entrosamento e aprendizado entre o casal. Sendo assim, para se misturar, tenha humildade para abraçar os pontos de vista do seu cônjuge que são diferentes do que os seus.

Renato destacou que é preciso ver no parceiro os pontos fortes que você não tem e desenvolvê-los também. Reconheça que não é o dono da razão e que pode aprimorar o seu jeito de ser com a ajuda do seu parceiro. “Você se torna uma pessoa muito melhor e mais forte quando decide se misturar com o seu cônjuge. Casamento é isso, dois tornando-se um”, finaliza Cristiane.

Mas esteja certo: esse um precisa ter a presença de Deus, pois não há como um relacionamento dar certo sem a presença do Espírito Santo.

Quer ter uma vida sentimental saudável, em que a boa comunicação esteja sempre presente, tornando dois em apenas um? Participe da Terapia do Amor, que acontece toda quinta-feira, na Universal, e entenda como isso é possível. Encontre aqui uma igreja mais próxima de sua casa.