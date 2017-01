Professor visita criança em hospital para ensinar a lição

Home > Reflexão

A foto ao lado viralizou nas redes sociais.

Publicada no dia 26 de dezembro, ela foi compartilhada milhares vezes, tanto no Twitter quanto no Facebook, e teve milhares de curtidas.

Ela mostra um menino internado em um leito hospitalar recebendo lições de seu professor. O garoto da foto está fazendo tratamento contra um câncer e o rapaz que o ensina através do vidro é docente da escola que ele frequenta. Mais do que simplesmente cumprir a sua obrigação em sala de aula ou pedir que algum colega de classe repasse a lição ao aluno, o próprio professor se dirige ao hospital todos os dias para ensinar.

Esse comportamento vai ao encontro do ensinamento bíblico em Colossenses 3.23, que orienta: “E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens.”

De acordo com a Palavra de Deus, os homens serão recompensados na mesma proporção em que se dedicam. Todavia, muitas vezes as pessoas apenas fazem o que são obrigadas a fazer: o aluno que tira apenas nota suficiente para passar de ano, o médico que mal examina o paciente, o esposo que não se interessa pela casa, entre tantos outros exemplos.

Todas essas pessoas pensam em seu próprio conforto ao fazerem “o mais fácil”, deixando de honrar a Deus em suas atitudes.

Em seu blog pessoal, o bispo Edir Macedo explica que o servo bom e fiel tem a obrigação de corresponder às expectativas do seu Senhor. "Não pode haver desculpas.”

E as expectativas dEle estão descritas em Sua Palavra:

“E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai.” Colossenses 3.17)

O bispo explica que, se temos o mesmo Espírito do Senhor Jesus, temos que fazer a diferença neste mundo. "Onde colocarmos a planta dos nossos pés será nosso, e o Nome do nosso Senhor será glorificado.”

Em 2017, lembre-se de colocar Deus em cada atitude sua. "É impossível um homem cheio do Espírito Santo passar por um lugar, seja grande, seja pequeno, e não fazer a diferença, não deixar um legado para os próximos que virão”, conclui o bispo.

