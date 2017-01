Igreja Universal atende 3,4 milhões de pessoas em programas sociais

Home > Notícias da Universal

A Igreja Universal atende mais de 3,4 milhões de brasileiros carentes ou marginalizados, em todos os 26 estados e no Distrito Federal. É o que aponta um levantamento inédito da instituição, fundada há 40 anos, sobre os programas sociais que mantém.

Entre os atendidos, estão idosos abandonados pela família, moradores de rua, viciados, jovens necessitados sem perspectiva de futuro, analfabetos, detentos e seus familiares, mulheres vítimas de violência, gestantes desamparadas. Vulneráveis, trata-se de uma multidão de brasileiros desassistidos, que recebem pouca ou nenhuma atenção do setor público.

Cerca de 250 mil voluntários atuam nos programas sociais da Universal, emprestando o seu tempo e conhecimento profissional para ajudar quase dois em cada 100 brasileiros, fornecendo encaminhamento profissional, aconselhamento jurídico, assistência social, apoio na luta contra o vício, exames clínicos, saúde, esporte, lazer, cultura, além de comida aos famintos e calor aos desabrigados.

Para amenizar o sofrimento de milhões de brasileiros que vivem na pobreza, os voluntários do grupo A Gente da Comunidade visitam comunidades carentes oferecendo assistência nas áreas da saúde, social, psicológica, de estética e jurídica. Em 2016, até novembro, o programa atendeu 680 mil pessoas.

Já o grupo Anjos da Madrugada realizou, no mesmo período, 560 mil atendimentos a moradores de rua em todas capitais e nas grandes cidades do País. A cada visita dos voluntários, são oferecidos alimentos e cobertores, além do apoio de advogados, médicos, enfermeiros e assistentes sociais.

Em liberdade, longe do crime

Com uma das maiores populações carcerárias do mundo – de 622 mil detentos – o sistema prisional brasileiro é considerado falido pelas próprias autoridades que o mantém. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que um em cada quatro condenados reincide no crime.

O trabalho que a Universal realiza com os detentos e seus familiares, buscando a reinserção social do egresso do sistema prisional, é reconhecido nacionalmente.

Em 2016, as ações do programa Universal nos Presídios (UNP) beneficiaram mais de 498 mil detentos e jovens internos. Também 340 mil familiares de encarcerados receberam o apoio do programa, com cafés da manhã oferecidos gratuitamente nas portas dos presídios nos dias de visitação, bem como assistência jurídica e social.

Jovens e idosos

Os trabalhos voluntários também são realizados pelos jovens da Igreja.

As atividades organizadas pela Força Jovem Universal (FJU) beneficiaram 838 mil pessoas no ano passado. São campanhas de doação de sangue, ações de solidariedade contra o uso do celular no volante, pela vida saudável, visitas a crianças com câncer, além de eventos de combate ao uso drogas.

O FJU também desenvolve ações e cursos para encaminhar profissionalmente os jovens de comunidades carentes.

A solidariedade da Universal chega ainda aos mais velhos, com os voluntários do grupo Calebe, que em 2016 atenderam mais de 387 mil idosos em todo o Brasil, levando interação social, cursos e atividade física.

Veja abaixo os números dos programas sociais da Universal:

A Agente da comunidade - Apoio a comunidades carentes

Voluntários - 17.543

Atendimentos - 679.187

Anjos da Madrugada - Apoio a população de rua

Voluntários - 16.016

Atendimento - 560.152

Calebe - Apoio aos idosos

Voluntários - 11.400

Atendimento - 386.854

Força Jovem - Apoio aos jovens

Voluntários - 170.099

Atendimento - 837.469

Ler e Escrever - Alfabetização e cursos profissionalizantes

Voluntários - 230

Atendimento - 4.382

Presídio - Ressocialização de encarcerados

Voluntários - 10.000

Atendimento - 837.746

Raabe - Apoio a mulheres vítimas de violência

Voluntários - 1.740

Atendimento - 55.634

T-Amar - Apoio a mulheres que são mães

Voluntários - 7.965

Atendimento - 26.166

Vício tem cura - Grupo de apoio a dependentes e viciados

Voluntários - 9.000

Atendimento - 55.000

Total de voluntários - 243.993

Total de atendimentos - 3.442.590

Quer saber mais sobre cada grupo da Universal ou fazer parte de um deles? Visite a igreja mais próxima de sua casa e informe-se com o responsável.

