Homem invade festa, mata 12 pessoas e se suicida

A notícia de uma chacina ocorrida na cidade de Campinas, no interior paulista, no dia 31 de dezembro, minutos antes da virada do ano, chocou o Brasil. Sidnei Ramis de Araujo, de 46 anos, invadiu a confraternização da família da ex-esposa, Isamara Filier, de 41, e abriu fogo contra todos os presentes. Ele matou 12 pessoas, entre elas o próprio filho, João Victor, de 8 anos, e a ex-mulher (os dois na foto acima). Em seguida, se matou.

Antes de cometer o crime, Araujo deixou cartas e áudios para amigos explicando as motivações. Ele estava em processo de separação de Isamara e os dois brigavam pela guarda de João. Ele também era acusado de ter abusado do filho e, em trechos das declarações, negou as acusações, se disse injustiçado e ainda escreveu frases de ódio contra as mulheres.

Durante o velório das vítimas, Tatiana Ferreira, que foi professora de João Victor, afirmou que, numa comemoração do Dia dos Pais, o menino disse não gostar do pai e que o mataria quando crescesse. Ela acrescentou que, na escola, constava a informação de que a criança havia sido abusada pelo pai.

Para o psicólogo Alexandre Rivero, esse descontrole revela doenças psiquiátricas. “Ao não suportar frustrações, a pessoa é sequestrada por fortes emoções de raiva, ciúmes e vingança. Muitas delas sofrem de Transtorno de Personalidade Dependente e resolvem matar os companheiros afetivos”, diz.

