Univer fecha parceria com Sony Pictures

As novidades chegaram com tudo em 2017 no Univer, mantendo a responsabilidade de levar ao assinante um catálogo com conteúdo sempre atualizado.

A maior plataforma de vídeos cristãos acaba de fechar parceria com uma das maiores distribuidoras de filmes do mundo, a Sony Pictures, garantindo a exibição sete filmes de grande sucesso.

Confira abaixo quais são eles:

“Mãos Talentosas”

Uma biografia de um dos maiores médicos da história: Ben Carson. O norte-americano foi o primeiro cirurgião a operar uma criança ainda dentro do útero. Ele também é responsável por aperfeiçoar a cirurgia de separação de irmãos siameses, sendo que até o seu início na medicina essa cirurgia quase sempre acabava em morte. Além disso, Carson também desenvolveu um método inovador e eficaz para tratar tumores no cérebro.

O homem que fez tudo isso já foi o pior aluno da escola, sofreu bullying de seus colegas e tornou-se um adolescente agressivo. A mãe dele, cristã, colocou a fé em ação e aplicou disciplina para ajudá-lo a descobrir e alcançar os seus objetivos. O filme é estrelado pelo ator Cuba Gooding Jr., vencedor do Oscar de ator coadjuvante em 1996, pela atuação em “Jerry Maguire”. É um filme excelente para ver em família.

“Tempo de Despertar”

Esse filme traz os também já vencedores do Oscar Robin Williams e Robert De Niro (imagem acima), em performances impressionantes. Williams é Malcolm Sayer, um neurologista que tem esperança de curar pacientes de um hospital psiquiátrico. Durante o tratamento, Leonard Lowe, vivido por De Niro, apresenta efeitos colaterais perigosos para ele e para os outros.

A obra desperta uma importante reflexão para o início do ano.

“Perseguindo um Sonho”

O jogador de baseball Miguel Santos representa a história vivida por milhões de pessoas. Perseguindo o seu sonho, ele migra da República Dominicana para os Estados Unidos e descobre o quão difícil é enfrentar uma nova cultura sem ao menos conhecer o idioma. Tudo isso sob a pressão de que a salvação de sua família depende do sucesso dele.

“Perseguindo um Sonho” é, sem dúvida, um dos filmes mais bonitos que você assistirá em 2017.

“Soul Surfer - Coragem de Viver”

A fé é protagonista desse filme. A obra retrata a história real da surfista Bethany Hamilton (imagem acima), que, ainda jovem, foi ataca por um tubarão e perdeu um dos braços. Enquanto muitos acreditavam que o melhor era ela se afastar do esporte, Bethany se dedicou ainda mais. O medo do mar foi vencido pela fé e hoje ela é um dos principais nomes da história do surfe.

“Coragem de Viver” é baseado no livro “Soul Surfer: A Verdadeira História de Fé, Família e Luta para voltar à Prancha” e, certamente, conquistará você e sua família.

“Ponto de Decisão”

“Ponto de Decisão” é o filme ideal para assistir junto com o cônjuge.

É a história de um casal que, após anos de relacionamento, percebe que os votos de casamento estão a ponto de serem quebrados. Problemas financeiros, conflitos familiares, atenção de terceiros e diversas outras batalhas devem ser vencidas para manter o casal unido.

Um filme realista, que traz conceitos cristãos de maneira bem-humorada e envolvente.

“À Prova de Fogo”

Muitas vezes o homem se dedica mais ao trabalho do que ao casamento. E esse é o conflito retratado por “À Prova de Fogo”. O bombeiro Caleb Holt é um profissional exemplar, mas dentro de casa é ausente e vê o seu relacionamento próximo do fim.

Para evitar a separação, ele inicia o “Desafio do Amor”, uma experiência que, em 40 dias, definirá o futuro de sua união. Imperdível.

“Sete Vidas”

Esse é o segundo filme criado pelo ator e produtor Will Smith (foto ao lado) em parceria com o diretor Gabriele Muccino. O primeiro, “À Procura da Felicidade”, é considerado um dos mais belos filmes da década.

“Sete Vidas” traz a história de um homem deprimido por carregar uma grande culpa.

Por esse papel, Will Smith recebeu o prêmio de Melhor Ator da BET (Black Entertainment Television) e da NAACP (Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor), uma das mais importantes instituições dos Estados Unidos. A NAACP também premiou Rosário Dawson como a melhor atriz pelo papel de Emily, par romântico de Smith no filme.

