Rebelião em presídio de Manaus deixa 56 mortos

Foram cerca de 17 horas de agonia. A maior rebelião de presos já vista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, capital do Amazonas, deixou 56 detentos mortos. Ela teve início na tarde do último dia 1º de janeiro e só se encerrou às 7 da manhã do dia seguinte.

O motivo apontado pelas autoridades de segurança local para que o conflito se estabelecesse no complexo prisional foi uma guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico de entorpecentes em Manaus. Esse tipo de conflito vem acontecendo em caráter nacional, com episódios semelhantes já registrados também no Acre, Rondônia, Roraima e na região Nordeste.

Universal nos presídios

Para o pastor Gilberto Costa, há 10 anos responsável pelo trabalho do grupo Universal nos Presídios (UNP) no estado do Pará, a chance de uma rebelião acontecer é grande nos presídios do nosso País – devido a situações como, por exemplo, a superpopulação carcerária – e, por isso, o trabalho do UNP é tão importante.

“Nós do UNP, em todo o Brasil, levamos a eles, homens e mulheres encarcerados, a Palavra de Deus, com o intuito de libertá-los. Mas não apenas das grades, e sim dos sentimentos e das feridas que os aprisionam. Mostramos a eles a fé que cura, que liberta, que transforma e que faz a pessoa buscar uma nova vida ”, afirma o pastor Gilberto.

Enquanto a rebelião acontecia, familiares de presos aguardavam informações na entrada do complexo penitenciário. Eles queriam saber sobre seus parentes, se estavam bem ou feridos. Muitos dos familiares, antes mesmo da identificação dos mortos, se reuniram em oração em frente ao presídio pelos seus entes queridos.

“Nós também realizamos um trabalho na porta dos presídios e levamos a Palavra, oramos junto com eles (familiares dos presos) e clamamos a Deus pelo parente que está preso e por aquela situação que está acontecendo ali. Levamos acima de tudo o alimento espiritual”, diz o pastor.

Conheça o trabalho do grupo

Mais de 8 mil voluntários compõem o grupo Universal nos Presídios, que vem há mais de 30 anos levando apoio espiritual por meio da Palavra de Deus aos detentos do sistema carcerário no Brasil e também aos seus familiares, seja em ações sociais na porta dos presídios ou durante as visitas.

Hoje, a Universal atua em 350 presídios do País, contemplando todos os estados da Federação, atendendo a 80% da população carcerária, que chega a mais de 600 mil detentos, segundo o Centro Internacional de Estudos Penitenciários (ICPS).

O grupo também auxilia os detentos em suas necessidades físicas entregando doação de alimentos, kits de higiene, Bíblias, livros e levando até eles serviços de saúde e bem-estar.

