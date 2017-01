Novo templo da Universal em Gana

Home > Internacional

A Universal vem ampliando o seu alcance no continente africano e, recentemente, inaugurou um novo templo em Gana, país localizado na África ocidental. A inauguração aconteceu em Acra, capital e maior cidade do país.

Cerca de 620 pessoas estiveram presentes no evento, que contou com a presença do bispo Marcelo Pires, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal na África do Sul.

O bispo explicou a importância de usar a fé de uma forma inteligente para obter o resultado daquilo que se espera. “Tudo que desejarmos podemos ter pela fé; a vida destruída pode ser reconstruída pela fé. Temos que adorar a Deus com a nossa vida”, afirmou o bispo. Logo em seguida, chamou todos que tinham orações sem respostas na frente do altar e juntos clamaram a Deus.

Desenvolvimento da Universal em Gana

A antiga igreja de Gana estava situada em local pequeno (algumas pessoas tinham que ficar do lado de fora para assistir à reunião pela janela), de difícil acesso e pouca ventilação. Havia também muito incômodo por conta da falta de uma boa acústica e do barulho da rua.

“Vejo uma importância muito grande no desenvolvimento da Igreja Universal em Gana. Eu creio que essa porta aberta vai fazer com que as pessoas venham ter um encontro com Deus, e assim então entender o verdadeiro sentido de uma vida com Cristo. Tenho certeza que as pessoas que pisarem a planta dos pés nesse local serão transformadas”, disse o pastor Weligton de Oliveira, responsável pelo trabalho evangelístico no país.

Agora, o novo templo possui um salão maior – com capacidade para 600 pessoas sentadas – uma sala de conferência, além de duas saletas para a Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI), com capacidade para 150 crianças.

Porta aberta para encontrar Deus

“Fico muito feliz com a nossa nova igreja. Eu que sou voluntária da EBI estou feliz em ter um local apropriado para as nossas crianças. A Universal, a cada dia que passa, tem feito mais pelas pessoas em todo o mundo, e creio que essa porta aberta é uma grande oportunidade para as pessoas se encontrarem com Deus”, explicou a autônoma Angela Maphy, de 52 anos.

A professora Francisca Ahot-Mensah, de 49 anos, está há mais de 10 anos na Igreja e é voluntária do grupo Anjos da Madrugada. Ela contou como ficou agradecida com a inauguração do novo templo:

“A nova igreja é muito melhor que o lugar em que estávamos antes, pois, era menor, mais quente e com colunas que nos impossibilitavam de ver o pastor no altar dependendo do lugar em que sentávamos. Agora, o espaço é amplo, temos ventilação e estamos em um lugar onde temos espaço para todas as atividades. Fico feliz por esse grande avanço da nossa Igreja aqui em Gana.”

A inauguração também contou com a presença dos pastores Teboho Tulare, responsável pelo trabalho da cura dos vícios, e Gerald Kombey, responsável pelo trabalho da Força Jovem.

A Universal tem desenvolvido um intenso trabalho de evangelização e também social nos países do continente africano.

