Você é chefe ou líder?

Há alguns anos, os ambientes coorporativos e empreendedores passaram a considerar a diferença entre o chefe e o líder. O primeiro como alguém que simplesmente delega funções, inflexível e inalcançável. O segundo, bem diferente, como alguém que inspira, une os colaboradores e faz o ambiente mais leve, humano e produtivo.

Mais do que só se importar em cobrar metas e em aumentar a produção, o líder se importa com o ser humano por trás do funcionário. Tem empatia e consegue se colocar no lugar do colaborador, além de ouvir, ensinar e aprender com a equipe que lidera.

“Influência e liderança não são impostas por meio de ordens, manipulação ou força bruta. Se você é um líder, gere entusiasmo em sua equipe. Procure desenvolver isso dentro de você, para conseguir passar aos outros”, orienta o escritor Jadson Edington, autor do livro “50 Tons para o Sucesso”.

É possível mudar

Há muitos motivos que transformaram uma pessoa em um chefe autoritário (ninguém pede para ser assim), mas o coach e especialista em comportamento humano Sulivan França explica que é possível aprender a agir diferente para se tornar um líder. “Quando há vontade para mudar posturas, há formas de trabalhar em cima desse objetivo. É possível e em curto prazo”, afirma.

O autoconhecimento é um dos caminhos. “Guiar a si e lidar com a própria personalidade não é nada fácil, mas conquistar essas características é essencial para um líder, pois atrai o respeito das pessoas. Além disso, é preciso desenvolver o espírito de equipe e trabalhar o relacionamento interpessoal. São caminhos simples para um bom começo”, destaca.

