O ator, político e fisiculturista Arnold Schwarzenegger, durante mais de 40 anos, foi o modelo de corpo seguido por milhões de pessoas. Ele é um dos maiores vencedores do prêmio Mr. Olympia, com sete conquistas nesse que é um dos maios importantes eventos de fisiculturismo do mundo; além de ter sido quatro vezes eleito o Mr. Universo.

Schwarzenegger também atuou em franquias milionárias do cinema, como “O Exterminador do Futuro” e “Os Mercenários”, além de ter sido governador da Califórnia, um dos maiores estados dos Estados Unidos.

Mesmo com todas essas conquistas, ele afirmou recentemente à revista Cigar Aficionado: “Quando olho no espelho, eu vomito. Sempre fui muito crítico comigo, mesmo quando estava no topo da minha forma física.”

Aos 69 anos de idade, ele admite que a sua condição física o incomoda. E mais: ele revela que o seu corpo nunca o fez se sentir satisfeito.

“Eu me olhava no espelho tendo vencido um Mr. Olympia após o outro e pensava: ‘Como pode essa pilha de esterco ter vencido? Nunca enxerguei a perfeição. Sempre faltava algo.”

Enquanto o próprio Schwarzenegger era infeliz com o seu corpo, outros milhões eram infelizes tentando ter o corpo dele.

Caminho sem fim

Cuidar da própria saúde é uma atitude louvável. Preocupar-se em praticar atividades físicas e se alimentar bem deve ser uma regra para todas as pessoas. Porém, ao cuidar do corpo, é preciso lembrar que uma pessoa não é composta exclusivamente pelo seu físico. Tão importante quanto, é cuidar do espírito.

Uma pessoa que se dedica totalmente ao corpo nunca estará feliz com os resultados, cobrando-se cada vez mais. A busca pela perfeição torna-se um vício, sem a pessoa perceber que a perfeição está somente em Deus.

Em seu blog, a escritora Cristiane Cardoso, autora do livro “A Mulher V”, explica que quase todos buscam estar dentro dos padrões de beleza impostos pela sociedade, especialmente pelos famosos. Porém, há algo a ser destacado: “Quando todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo se veste do mesmo jeito, todo mundo segue a mesma referência, de repente, sem se dar conta, você está fazendo o mesmo que todo mundo. E sabe no que dá? Insatisfação”, afirma a escritora.

Caso você ou algum familiar esteja empenhado em “ter o corpo” de determinada celebridade, lembre-se de que essas pessoas têm dinheiro e tempo para se dedicar exclusivamente ao físico e, mesmo assim, como Schwarzenegger, nem todos estão felizes com isso.

