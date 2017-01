"Tive dois cânceres, mas minha fé me sustentou"

Home > Folha Universal

Crer em Deus, frequentar uma instituição religiosa ou ser humanitário são ações que não mudam a vida de ninguém. Algumas pessoas passam seus dias passivamente e não vêm os resultados. Ao contrário, vivem no sofrimento, desiludidas, amarguradas, doentes e reclamando de tudo. O que elas devem fazer é tomar uma atitude e colocar a fé em prática.

O que você faria se tivesse dois tipos de cânceres terminais? Desistiria de lutar ou colocaria a fé em prática?

A comerciante Aureni Archanja (foto ao lado), de 58 anos, teve câncer em duas regiões do corpo, mas não ficou indiferente diante da doença. Ela usou a fé. “Eu senti um nódulo na mama e procurei um médico. O médico confirmou que era um nódulo e me encaminhou para fazer os exames e descobrir se ele era maligno ou benigno. Foi constatado que era um câncer e minha vida desabou. Eu nunca pensei que passaria por isso”, conta

No início, a comerciante ficou abatida, mas esse estado não durou muito tempo. Ela se recordou do que tinha aprendido na Universal e fez tudo o que o médico pediu. Ao diagnosticar que o problema de Aureni era grave, o médico indicou a retirada da mama esquerda. “Eu não aceitei ouvir aquilo. Falei para Deus que Ele havia me criado perfeita e que eu não aceitava perder parte do meu corpo.”

Ao frequentar a corrente de cura, ela fez os propósitos e colocou em prática tudo que aprendeu. Após várias consultas e exames, o médico lhe informou que não seria necessário retirar a mama. Ela foi submetida a uma cirurgia para retirar apenas o tumor, pois já não havia gravidade no seu quadro clínico.

Aureni se recuperou e teve alta do tratamento. Após alguns anos, a comerciante começou a ter dores na coluna. Ela procurou um médico, fez vários exames e foi constatado que ela estava com câncer na coluna e na bacia. O câncer já havia se espalhado (em estado de metástase). “Os médicos me desenganaram, disseram que não tinha cura e que eu teria que fazer tratamento pelo resto da vida. Eu não podia mais pegar peso nem fazer nenhuma atividade em casa, pois qualquer movimento poderia causar fraturas”, relata.

O quadro clínico era grave. Os médicos deram muletas para ela usar e um colete para sustentar a coluna. Aureni começou a tomar fortes medicações e se submeteu a sessões de radioterapia.

“Não era fácil suportar aquilo novamente e com mais intensidade. Como se não bastasse a debilidade física, as pessoas ainda questionavam o Deus em quem eu cria, por eu estar novamente naquela situação. Mas eu não me deixei abater, continuei firme na fé, nos propósitos e obedecendo tudo o que aprendi, pois tinha a certeza de que tudo acabaria bem”, lembra.

A comerciante determinou que não ficaria daquele jeito. Após três meses, os médicos suspenderam o uso das muletas e do colete, sendo que previsão era de fazê-lo após um ano. Ela superou as expectativas.

Cada dia que passava ela se revoltava ainda mais contra aquela situação. Aureni começou a recuperar a força que, muitas vezes, faltava até mesmo para ir à igreja, onde chegava se arrastando.

Hoje, Aureni está curada, não apresenta nenhum sintoma nem ficou com sequelas. Ela trabalha, faz seus serviços em casa e tem disposição para qualquer atividade. Por meio da fé, ela superou o sofrimento e ficou curada.

