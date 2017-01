Quando o talento não escolhe o lugar

Home > Folha Universal

A exposição de arte prisional intitulada “Olhar do Cárcere” foi inaugurada no dia 29 de novembro, na Casa do Maranhão, um dos prédios coloniais mais antigos do Estado e que faz parte do Acervo do Patrimônio Histórico da Cidade de São Luís.

O objetivo do evento foi mostrar os trabalhos de arte realizados por internos do Complexo Penitenciário de São Luís. Idealizado pelo coordenador do projeto Artes nos Presídios, o pastor Venino Aragão, em parceria com o diretor do presídio, Maércio Cutrim, e com a assistente social Marilene Silva, o projeto contou com a participação de 18 voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) do Maranhão.

Pinturas em tela e telhas decoradas retrataram olhares diferentes a partir de um mesmo ambiente: a cela.

As oficinas contribuem para que esses internos tenham meios de gerir sua própria renda com trabalho digno e honesto. O esforço e o talento deles foram recompensados com uma noite cheia de bênçãos.

O pastor Venino abriu o evento fazendo uma oração. Em seguida falou sobre a importância da exposição e passou a palavra aos diretores. Para Odaísa Moura Gadelha Neta, secretária adjunta de Atendimento e Humanização, a Universal e o UNP são peças fundamentais para a recuperação de qualquer pessoa.

Um dos internos também falou sobre essa experiência. “Eu nem sabia que pintava, nunca pintei um quadro na minha vida. Esse curso trouxe esperança para nós”, disse. Por fim, foi servido um coquetel a todos os presentes, inclusive aos internos que participaram da inauguração.

* Com informações do UNP-MA