Livro "A Dama da Fé" chega ao México

Home > Folha Universal

Na tarde do dia 19 de novembro, cerca de 3 mil mulheres, de diversas comunidades mexicanas, incluindo indígenas, estiveram presentes no lançamento do livro A Dama da Fé, da escritora Ester Bezerra, na Universal de Tacubaya, na Cidade do México, capital do país.

No livro, Ester Bezerra narra os desafios que enfrentou ao lado do marido, o Bispo Edir Macedo, e a confiança que teve para resistir às batalhas.

Na ocasião, também foi realizada a última reunião mensal deste ano do grupo Godllywood. Durante o encontro, as participantes puderam aprender sobre os diversos papéis que Deus espera de cada uma delas. Seja como filha, seja como mãe ou esposa, o importante é não menosprezar nenhuma dessas responsabilidades.

Segundo Solange Amanthéa, responsável pelo grupo no México, com a leitura de A Dama da Fé as mulheres aprenderão que, por meio da fé, é possível vencer qualquer situação. “Com Deus tudo é possível e a vitória é certa”, comentou.

“Deus, por meio da Universal e do Godllywood, transformou a minha vida. Tenho abundância de saúde, prosperidade e amor. Sinto uma alegria incomparável”, conta a empresária Luz Maria Espinoza, que esteve no encontro e adquiriu o seu exemplar da publicação.

O Godllywood está presente há seis anos no México, motivando mulheres a serem melhores. O grupo tem ajudado todas elas constantemente a superar desafios, destruir complexos e deixar para trás ideias negativas.

Quer saber mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Godllywood? Procure uma Universal mais próxima de sua casa e informe-se. Adquira também o seu exemplar do livro A Dama da Fé pelo site arcacenter.com.br.