Doações de sangue pelo País

Milhares de voluntários do grupo de Evangelização Brasil (EVG) da Universal fizeram doações em bancos de sangue de 15 Estados brasileiros no dia 26 de novembro. Eles participaram da campanha “Dia da Boa Ação”, organizada com o objetivo de abastecer o estoque de sangue nos principais hospitais do País e contribuir com o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no dia 25.

De acordo com o Ministério da Saúde, cada doação possibilita salvar quatro vidas. No Brasil, apenas 1,9% dos brasileiros doam sangue regularmente.

Na ocasião, milhares de litros de sangue foram coletados em diversos Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.

“Estamos doando vidas em um período que antecede as festas, a fim de que os bancos de sangue tenham estoques estratégicos para emergências”, disse o bispo Alessandro Paschoal, responsável pelo EVG no Brasil.

Sucesso absoluto

O sucesso da ação foi tão grande que somente no Hospital das Clínicas, em São Paulo, mais de 280 integrantes compareceram à doação. Por conta do grande movimento, o posto teve de ser fechado para novas coletas naquele dia e as doações continuaram ao longo da semana.

O pastor Lázaro Nazaré Pedro, coordenador do grupo de Evangelização em hospitais de São Paulo, recebeu a ligação de Lídia Maria Luiza Cassino, responsável pelo hemocentro do Hospital Municipal do Campo Limpo, que agradeceu a iniciativa. “Ela nos parabenizou pelo movimento, que, segundo ela, é extremamente importante para o hospital, haja vista o grande número de acidentes que ocorrem nesta época do ano”, relatou. Outros gestores também o procuraram para parabenizá-lo pelo excelente trabalho de amor ao próximo realizado pelo grupo.

(*) Com informações do Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Universal

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

