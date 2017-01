Conquiste o lugar de seus sonhos

Home > Folha Universal

Toda mulher tem potencial para se tornar uma grande empreendedora. É isso que indica a jornalista e especialista em finanças pessoais Patricia Lages em seu quarto livro, Lugar de mulher é onde ela quiser. Entretanto, ela lembra que empreender vai muito além de trabalhar por conta própria ou abrir um negócio.

Patricia encoraja as leitoras a escolher o espaço de seus sonhos, superando estereótipos impostos pela sociedade. Segundo ela, cada mulher deve ter a liberdade de definir se deseja empreender como funcionária em uma empresa, profissional liberal, freelancer, mãe ou empresária. “Empreender significa resolver problemas e a mulher é uma exímia resolvedora de problemas. Ela também tem mais versatilidade, compreende melhor as pessoas, muitas vezes é melhor líder”, afirma.

Assumir o controle

A autora destaca que ter atitude empreendedora significa não depender de ninguém. “A empreendedora precisa ser ativa. Se você quer sair do comum, você tem que fazer algo fora do comum. Não espere. Planeje-se e veja o que você quer. Quando você tem um plano, sabe aonde quer chegar e traça um meio para chegar, você chega”, ensina.

Logo no início do livro, Patricia apresenta um teste prático que traça o perfil da empreendedora. A escritora ainda desvenda mitos relacionados ao empreendedorismo e enumera os inimigos do crescimento, como o comodismo, o individualismo, as reclamações, o excesso de cobranças e as distrações. “Tomar as rédeas da própria vida é parar de colocar a culpa no outro, seja no governo, seja no patrão. Nós não podemos nos vitimizar. Se escolheu um mau caminho, aprenda com o erro e vá em frente.”

Multiespecialista

Ela ainda destaca a importância de cuidar da aparência, administrar o tempo e desenvolver diversas habilidades. “Sou jornalista, sempre trabalhei com texto, mas minha carreira deslanchou quando vi que tinha que ser multiespecialista.

Percebi que precisava entender de contabilidade, administração, recursos humanos, departamento comercial, captação de clientes. É preciso estar aberta para aprender”, exemplifica Patricia, que é autora de três best-sellers, além de palestrante, blogueira, youtuber e colunista de TV e rádio.

Aliás, as experiências reais vividas por Patricia são um dos destaques do livro. Com bom humor, ela narra situações ocorridas nos mais diversos locais e revela erros e acertos. Antes de se tornar especialista em finanças e escrever sobre o tema, a autora lembra que foi uma superendividada. “Há 15 anos, saí da comunicação, abri um atacadista e deu tudo errado. Faltou experiência e controle financeiro, eu não levava em consideração todos os gastos”, conta.

Como um verdadeiro manual, o livro Lugar de mulher é onde ela quiser traz ferramentas práticas de planejamento de negócios. Há ainda um capítulo dedicado às mães que desejam empreender e outro sobre como conciliar o relacionamento afetivo e a carreira. “Empreendedorismo é um estilo de vida que tem tudo a ver com as mulheres”, completa.

O passo a passo para empreender

Veja alguns temas abordados no livro Lugar de mulher é onde ela quiser

• Defina sua área de atuação. Assim, é possível manter o foco e aproveitar melhor as oportunidades.

• Conheça bem o mercado. Isso ajuda a traçar todos os prós e contras e as possibilidades de sucesso.

• Participe de grupos de empreendedorismo. Além de aprender, você amplia o networking e a possiblidade de parcerias.

• Monte um plano de negócios. Ele deve mostrar o que a empreendedora vai oferecer, como vai desenvolver o negócio, para quem o negócio será direcionado, quanto vai investir e quanto vai lucrar.

• Faça uma boa administração. Isso inclui definir horário de funcionamento, rotinas, modelo de orçamento, contratações, compras, contas, agenda, etc.

• Controle as finanças. Organize as contas a pagar, o fluxo de caixa, analise a diminuição de despesas e aprenda aprecificar seu produto ou serviço.

• Conheça seu cliente. Esse é o primeiro passo para ter um negócio bem-sucedido.

• Crie uma identidade para seu negócio. O processo envolve nome, logo e gestão de marca.

Alguns erros na hora de empreender*

• Não fazer um plano de negócios.

• Oferecer produtos ou serviços sem diferencial.

• Não saber quem é seu cliente.

• Não ter um bom atendimento pós-venda.

• Não ter planejamento financeiro.

*O livro traz 10 erros.

