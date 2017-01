Anjos da Madrugada levam atenção e cuidado aos esquecidos

Home > Folha Universal

Com o objetivo de levar atenção, cuidados e itens básicos para aqueles que estão abandonados pela sociedade, o grupo Anjos da Madrugada atende as pessoas em situação de rua em diversas localidades do Brasil e do mundo.

Formado por voluntários da Universal, o grupo distribui alimentos, roupas, cobertas e itens de higiene nos horários em que todos os cidadãos estão descansando. O grupo também realiza ações sociais para possibilitar a atualização e a emissão de documentos pessoais dessas pessoas. Com tanta dedicação e disponibilidade, o grupo não esquece de levar o item principal para todos: a Palavra de Deus.

Os integrantes do grupo sempre organizam as doações da melhor forma possível, com kits de higiene pessoal, roupas e alimentos. Só neste ano foram distribuídos mais de 300 mil quilos de alimentos no País.

O responsável nacional pelo grupo Anjos da Madrugada, o bispo Alessandro Paschoall, reforça que a parte mais importante do trabalho realizado é levar a Palavra de Deus. “O trabalho leva acolhimento e inclusão social aos moradores, cumprindo mandamentos bíblicos como o amor ao próximo e o amparo aos excluídos”, diz. Já são 5 anos de existência. Apenas em 2016, o grupo ajudou mais de 560 mil necessitados em todo o País.

Superação

São muitos os motivos que levam as pessoas a escolherem as ruas para morar: desentendimentos familiares, desemprego, vícios, entre outros. Por isso, o Anjos da Madrugada leva palavras de fé e de esperança, mostrando para eles que Deus pode trazer um novo caminho. “Testemunhos de ex-moradores de rua são muito comuns dentro da Universal. Eles servem de exemplo de possibilidade de superação e da valorização humana”, relata o bispo Alessandro.

Missão especial

São muitas as pessoas que precisam dessa ajuda. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), existem cerca de 50 mil pessoas em situação de rua no Brasil.

A missão do Anjos da Madrugada é mostrar que existe uma solução e que a transformação não é impossível. “Levamos para eles o ensinamento de uma fé inteligente que motiva e é capaz de transformar verdadeiramente a vida de cada um que está ali”, completa o bispo responsável pelo projeto.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35