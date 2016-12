Você sabe quais são as necessidades básicas do seu marido?

Home > Vida a Dois

A norte-americana Kathy Murray, apesar de se considerar uma feminista, aprendeu, a duras penas, que impor as suas opiniões e decisões ao marido, ficar no controle do lar e da vida dele, contestar tudo o que ele faz e diz, não é o caminho para um casamento feliz.

Enquanto agiu assim, assistiu o seu casamento caminhar para o fracasso dia após dia. E, pior: ela era a maior responsável por isso e não sabia.

Kathy conta que discutia com o marido por tudo. Discordava dele desde a forma como ele educava os filhos, nas questões financeiras, até a respeito da frequência que deveriam manter relações sexuais. Agia como se fosse o cabeça do lar e o resultado disso era um marido frio, indiferente e incapaz de tomar decisões.

Até que um dia a ficha caiu. Descobriu que estava privando o marido de uma de suas necessidades mais básicas: o respeito.

Ela percebeu que estava fazendo tudo errado. E se ele não estava exercendo o papel que lhe cabia era ela a verdadeira culpada. Até então ela não tinha consciência do quanto o desrespeitava.

Então Kathy decidiu mudar. Em vez de ficar controlando o marido, passou a se preocupar consigo mesma. Parou de agir como se fosse mãe dele e o que parecia impossível aconteceu: o relacionamento mudou.

Submissão

No livro “Casamento Blindado”, a escritora Cristiane Cardoso explica o verdadeiro significado da palavra submissão. “ Não é ser capacho do marido. Significa apenas uma maneira inteligente de lidar com a parceria no casamento. Na Bíblia a palavra está relacionada a humildade, brandura, cumplicidade, confiança na liderança, maleabilidade, docilidade e respeito. É o contrário de desafiadora, rebelde, inflexível e resistente. A mulher precisa de certas qualidades para trabalhar em parceria com o marido, a quem deve respeitar como líder.”

Em todos os segmentos da sociedade, para que as coisas funcionem com harmonia, existe a relação líder e liderado. “Em todo lugar onde duas ou mais pessoas se propõem a trabalhar juntas por um objetivo comum, alguém tem que liderar e alguém tem que se submeter. Todo país tem um governante, toda equipe esportiva tem um capitão, toda escola tem um diretor, em todo lugar os conceitos de liderança e submissão trabalham juntos, e não quer dizer que o líder é melhor que o liderado como pessoa, apenas cumprem papéis diferentes”, argumenta a escritora.

O fato é que tanto o homem quanto a mulher possuem necessidades básicas dentro do casamento e, quando elas não são atendidas, o relacionamento estará fadado ao fracasso.

O escritor Renato Cardoso, que também é autor do livro “Casamento Blindado”, relaciona 5 necessidades básicas de todo homem. Confira:

Respeito – O que o marido mais quer da mulher é ser respeitado por ela. Ele quer se sentir o líder, que ele importa nesse relacionamento. A mulher faz isso quando pede a opinião dele, por exemplo. Quando permite que ele tome a decisão final. Ele precisa que a mulher também mostre esse respeito diante dos outros, diante dos filhos, que ela o tem em alta estima, em alta consideração.

Admiração – Homem normalmente não elogia outro homem. Então, a única vez que um homem vai receber um elogio é da sua esposa, namorada, ou da própria mãe. Aliás, essa é uma das razões por que o filho é apegado à mãe e existe aquela eterna competição entre sogra e nora. A mãe normalmente elogia o filho e ressalta as qualidades dele. A mulher, por sua vez, tem que procurar ser a fã número 1 do marido. Mostrar admiração por ele, elogiá-lo, ressaltar as qualidades dele, em vez de apontar os defeitos.

Prioridade – Ele espera que ela o trate como prioridade na vida dela. Que ele seja o primeiro. Mais importante que tudo – trabalho, parentes, filhos, etc. Faça o seu marido sentir quer ele vem primeiro na sua vida. Faça isso com gestos. Quando você prioriza as coisas dele, ele se sente valorizado.

Visual – Uma das coisas que muitas mulheres não entendem é o fato de os homens serem muito visuais. É a natureza deles. A beleza visual da mulher atrai muito o homem, então você, como esposa, tem que procurar ver o que agrada o seu marido. Se vestir e cuidar da aparência de forma que agrade ao seu marido. Não é algo fútil, é apenas a natureza dele, não quer dizer que ele não se importa com o que está dentro de você. Ele se importa, e muito, mas ele também se importa com o que está fora.

Sexualidade – O homem que quer agradar a sua esposa se preocupa em proporcionar o prazer sexual dela. O maior prazer sexual do homem é ver que a sua mulher alcançou o prazer. Então ele precisa que você diga a ele o que gosta ou não. Vocês precisam se comunicar abertamente. O homem precisa disso. E com respeito a regularidade vocês precisam conversar e chegar a um acordo, porque normalmente o homem quer mais do que a mulher, mas o importante é vocês chegarem a um equilíbrio. O que não pode acontecer é você rejeitá-lo quando ele a procurar, isso se não quiser ao seu lado um marido frustrado e inseguro. Não espere ter vontade, procure ceder mais. Entre no clima.

