Preparando o fim

Home > Reflexão

“Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo; o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras [no sangue do Cordeiro], para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. ” Apocalipse 22.11-14

As pessoas se preocupam muito com o final do ano. Elas se planejam para esse fim, sabem que assim que um ano termina, outro começa, e que­rem se certificar de que o próximo ano será melhor que o primeiro. Po­rém, poucos notam outro fim. O mundo como o conhecemos, em breve, acabará. E, para muitos, o fim da própria vida chegará ainda antes. Todos caminhamos para o fim. Inevitável fim. Mas poucos são os que se preparam para o fim de uma vida e início de outra vida. Vida eterna. No céu, para os que viveram em obediência à Palavra de Deus; ou no inferno, para os que viveram em desobediência.

O Senhor Jesus vem. Em breve, aqueles que negaram a si mesmos e vi­veram pela fé, se encontrarão com Ele nas nuvens. Se quisermos a vida eterna, devemos seguir praticando a justiça e nos santificando, isto é, nos separando deste mundo de injustiça, para receber o galardão que nos foi prometido. A eternidade com Deus. É por isso que faço questão de passar a virada de ano na presença de Deus. Não há nada mais valioso ou mais importante. Não há mais nada que me acompanhará até a eternidade.

Medite no texto bíblico de hoje e faça a sua parte para assegurar seu direito de entrar pelas portas, como filho de Deus, na Cidade Santa, na Glória de Deus.

Clique aqui e veja a mensagem anterior

Hoje é o último dia do ano. Você sabe quando será o seu último dia neste mundo?

Se você que aprender mais sobre esse tema, participe da Noite da Salvação, que acontece todas as quartas na Universal. Clique aqui para localizar o endereço de uma Igreja mais perto de você.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo