Força Jovem da Colômbia celebra realizações de 2016

Os jovens voluntários do grupo Força Jovem Universal (FJU) de Bogotá, capital da Colômbia, realizaram um grande festival, a fim de celebrar os bons resultados do trabalho desempenhado pelo grupo durante o ano de 2016.

Com o objetivo de reconhecer o crescimento, a inovação e a transformação do trabalho do FJU, o evento “PROM FJU 2016”, realizado no último dia 11 de dezembro, mostrou aos jovens a importância das atividades já realizadas para que possam fazer ainda mais e melhor no ano vindouro.

“Para mim é uma imensa alegria trabalhar com os jovens da Colômbia. Muitos puderam acompanhar o meu crescimento desde obreiro até pastor responsável pelo grupo. Aqui, premiamos o esforço de líderes e jovens e o seu desempenho nas tarefas dadas”, disse o pastor Kevin Osorio, responsável pelo trabalho do FJU na Colômbia.

Cerca de 300 pessoas participaram do evento, que reuniu a maioria do grupo (o FJU conta com mais de 500 voluntários só na capital do país) e distribuiu premiações entre os jovens e líderes. Durante o encontro também foi apresentada uma retrospectiva das ações de 2016 e anunciado o que virá em 2017.

O pastor Luis Vergara, responsável pelo grupo de jovens na região de Candelaria, bairro de Bogotá, ganhou a premiação destaque de “Pastor do FJU”. Ele comentou a importância de participar do evento: "Para mim foi um privilégio estar rodeado desses jovens, pois eles representam o futuro da Universal; futuros pastores, esposas, líderes, empresários que colocarão em destaque o nome de Jesus e o trabalho da Igreja.”

Alguém acreditou em mim

Além das premiações distribuídas entre os líderes e a entrega de premiações culturais, como a das melhores fotos do ano, o evento ainda apresentou um momento muito especial chamado “Alguém acreditou em mim” ("Alguien creyó en mí").

Três jovens dos que ingressaram no FJU em 2016 contaram as suas histórias de transformação de vida por meio do trabalho do grupo. Um deles foi Andrés Felipe Huertas. Antes de chegar à Igreja, ele era viciado em drogas.

“Eu estava afundado no mundo dos vícios. Pensei em tirar a própria vida, pois estava totalmente fechado para as coisas de Deus. Foi graças a um amigo que conheci o FJU e decidi mudar a minha vida. Hoje o meu maior troféu é ver como a minha mãe e família me respeitam e confiam em mim”, disse Andrés.

Quer saber mais sobre o trabalho e as atividades do grupo Força Jovem Universal no Brasil e no mundo? Clique aqui. Se você deseja participar do FJU, procure uma Universal mais perto de você e se informe.