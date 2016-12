O novo pacto

Home > Reflexão

“Ninguém vos engane com palavras vãs; porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.” Efésios 5.6

Dificilmente se vê alguém falar sobre a ira de Deus. O assunto soa como assombração nas igrejas. Parece que o medo de perder membros obriga pregadores a omitirem o assunto. Misericórdia, amor e a graça de Deus estão sempre em pauta nos púlpitos.

São assuntos atraentes que satisfazem todos os públicos. Não incomodam ninguém. Nem ao inferno. Antes, sensibilizam e causam sensação de que o Deus-Papai do Céu, no final das contas, vai abrir a porta geral. É difícil imagi­nar a ira de Deus quando Sua própria Palavra diz que Ele é amor (1 João 4.8;16).

Mas o fato é que Ele é tanto amor quanto justiça. E jamais tolera in­justiça ou pecado. Quem conhece e crê na verdade, mas vive na mentira, está brincando de fé. Israel enfadava o SENHOR com pensamentos idiotas achando que a observância das tradições religiosas compensavam seus pe­cados. É o que tem acontecido entre muitos crentes. Pensam que o amor e a graça de Deus cancelam suas carnalidades.

Esquecem que O SENHOR é longânimo e GRANDE em misericór­dia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado (...) (Números 14.18)

Que ninguém conte com a benevolência e compaixão de Deus para se manter no pecado, porque a ira de Deus se revela sobre todos os rebeldes, filhos da desobediência.

Aproveite o final do ano para fazer um exame de sua consciência e fir­mar uma nova aliança com Deus. Na Universal, temos uma reunião na virada do ano em que participamos da Santa Ceia. É uma grande oportuni­dade para os escravos do pecado se libertarem e começarem uma nova vida.

Aproveite a oportunidade de fazer um pacto de viver na verdade.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo