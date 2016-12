Força Jovem Europa se mobiliza para doar sangue

Home > Internacional

Centenas de voluntários da Força Jovem Universal (FJU), de várias localidades da Itália, se uniram para uma doação coletiva de sangue. A ação aconteceu nas cidades de Milão, Torino, Roma e Siracusa, entre outras.

No país, a maioria dos integrantes do grupo já está acostumada ao movimento, pois ele acontece a cada 6 meses, segundo o pastor Anderson Turquetti, responsável pelo FJU na Itália. “Nos hospitais e unidades móveis somos sempre recebidos com muita alegria, pois normalmente eles recebem doadores individuais, são raros os grupos que se unem para doar. Ficam muito felizes ao conhecer o trabalho da Força Jovem”, explica o pastor.

Desde que a Universal chegou ao país, há mais de 20 anos, o grupo realiza ações sociais para contribuir, de alguma forma, com o progresso da sociedade. “É muito gratificante saber que estamos acrescentando algo de positivo à vida de alguém e, nesse caso, é ainda mais profundo, pois sabemos que estamos distribuindo vida. Todas as pessoas saudáveis e aptas deveriam doar (sangue) e provar essa experiência”, destaca o pastor.

Para os voluntários também é muito bom poder ajudar outras pessoas. Um deles, Luca Vitulano, até superou o medo de agulhas para poder fazer parte da iniciativa. “Inicialmente a ideia me assustou, pois odeio agulhas, mas eu venci o medo pensando que talvez o meu sangue ajude a salvar uma vida”, relata.

Caroline Almeida (foto ao lado) também participou da ação, mas, para isso, teve até de engordar, para alcançar o peso mínimo para a doação. “Gosto muito de ajudar as pessoas e não via a hora de completar 18 anos para poder participar da doação. Depois descobri que não poderia doar pois estava abaixo do peso. Consegui engordar 2 quilos para então doar e foi uma das melhores experiências, pois sei que alguém poderá ser salvo ao utilizar meu sangue”, comemora.

Portugal

No período de fim de ano aumenta o número de acidentes, principalmente nas estradas, o que faz o estoque de sangue nos hemocentros cair. Para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação nessa época, o projeto UniVida, do FJU de Lisboa, capital portuguesa, mobilizou cerca de 200 pessoas para uma grande campanha de doação.

“Normalmente a sociedade vê a juventude como um problema, mas para nós eles são a força, o futuro da nação. O projeto UniVida trabalha com essa consciência e o resultado é esse que vemos: jovens que se mobilizam por uma causa”, relata o pastor Gelson Luís, coordenador do FJU em Portugal.

