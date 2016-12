Você tem dado a atenção correta ao seu companheiro?

Home > Vida a Dois

Como você demonstra o amor pelo seu cônjuge? Por meio de palavras, grandes gestos românticos ou um abraço apertado cada vez que se reencontram?

De acordo com o psicólogo e escritor Robert Maurer, existem, basicamente, 3 maneiras de demonstrar carinho e atenção ao seu parceiro, sendo que cada pessoa se adapta melhor a uma específica.

Para Maurer, as 3 principais formas de demonstrar atenção são:

Gestos: são ações que demonstram afeto ou cuidado. Esses gestos não precisam ser grandiosos, mas pequenas atitudes que comprovem apreciação, como receber o cônjuge na porta cada vez que ele chega em casa ou simplesmente preparar o café da manhã no fim de semana.

Toque: outras pessoas gostam de abraços ou segurar as mãos ao caminhar nas ruas. Esse contato físico faz com que elas se sintam mais próximas de seus companheiros.

Palavras: ouvir a pergunta “como foi o seu dia hoje?” faz diferença para muitas pessoas. Elas gostam de saber que o outro se importa e a principal demonstração para elas são pequenas questões: “O que você gostaria de jantar hoje?”; “Aquela dor de cabeça passou?”; etc..

Ainda nessa categoria, os elogios também têm espaço. Tanto elogios sobre coisas físicas (corte de cabelo, roupas, etc.) quanto abstratas (inteligência, respeito, comprometimento, etc.) fazem essas pessoas se sentirem bem.

De acordo com o que Maurer escreve em seu blog, é necessário conhecer o perfil do parceiro para demonstrar o amor que sente por ele.

Por que isso é importante?

Os escritores Renato e Cristiane Cardoso, autores do livro “Casamento Blindado”, destacam que o excesso de atividades com as quais cada pessoa se compromete exige muito da atenção delas. Para se dedicar a emprego, estudos, hobbies e tantas outras coisas, muitos se esquecem de oferecer a atenção necessária ao parceiro.

“Infelizmente o casamento, a vida amorosa de muita gente tem sofrido na vida corrida que nós estamos hoje”, explica Renato. “A pessoa acha que o casamento vai cuidar de si mesmo, e não vai. Casamento não cuida de si mesmo, casamento tem que ser cuidado pelas pessoas que estão nele.”

O casal explica que é importante estar disponível para o seu cônjuge se você realmente quer que aquele casamento dure. É preciso entender que as tarefas externas são importantes, mas o mais importante é cuidar da sua própria casa.

“Você tem que olhar: ‘Qual tipo de atenção eu tenho dado para o meu parceiro? É a atenção adequada? É a atenção que ele ou ela precisa?’” Renato afirma que muitas pessoas acreditam estar fazendo o suficiente quando, na verdade, não estão.

Algumas pessoas, por exemplo, elogiam os seus parceiros quando esses prefeririam receber abraços mais calorosos. “Na sua cabeça você está arrebentando, mas você pode não estar dando para o seu parceiro o que ele ou ela precisa. Pense nisso”, indica o escritor.

Dialogue sempre

Para que enganos como esse não aconteçam, o diálogo se faz necessário. Converse e observe o seu companheiro diante de cada atitude sua. Isso indicará o caminho a seguir. E lembre-se sempre de que na sua vida é Deus em primeiro lugar e o casamento em segundo. Tudo o mais deve vir depois, e isso precisa estar claro para ambos.

“É muito fácil hoje em dia você ter a sua atenção consumida por tudo o mais que não seja a sua vida amorosa. Se você não for cuidadoso, bom gerenciador desse seu tempo, então você vai deixar que outras coisas entrem entre vocês, e aí vocês vão ter vários problemas acontecendo.”

Quer saber mais sobre o assunto? Clique aqui e ouça a íntegra da palestra em que Cristiane e Renato Cardoso explicam a importância de oferecer a atenção adequada ao seu cônjuge.