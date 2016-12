Quer ter um 2017 realmente próspero e feliz?

Home > Notícias da Universal

A chegada do Ano Novo é uma das datas mais esperadas e comemoradas no mundo inteiro. Normalmente, as pessoas planejam com antecedência esse momento e passam boa parte do tempo organizando a festa, providenciando o local onde passarão – praia, campo, em casa, nas ruas – e aguardando a bela queima de fogos.

Tudo o que desejam é que o ano em curso acabe e um novo chegue com novidades, mudanças, repleto de esperança. No entanto, após aqueles minutos de euforia com a virada no calendário, aquela alegria parece sumir, na mesma intensidade que os fogos, que logo se apagam.

E agora? O que fazer com os 365 dias pela frente se não há motivação alguma para continuar a luta, a batalha, a vida que você tanto determinou que seria diferente?

Receba a promessa de Deus

Faça diferente. Há sim uma maneira de você, de fato, desfrutar de um ano abençoado, ter a vida renovada, as forças restabelecidas; sair de 2016 de uma forma e entrar em 2017 de outra, motivado e fortalecido. Quer saber como?

Participe, neste dia 31 de dezembro, às 22 horas, da “Vigília da Virada”, com a Santa Ceia do Senhor, em uma Universal mais perto de você. Caso esteja em São Paulo, a reunião especial acontecerá no Templo de Salomão, no bairro do Brás, região central da capital paulista.

Venha receber a promessa de Deus, a instrução certeira para que a sua vida realmente seja diferente nesse novo ano. Você é o nosso convidado.