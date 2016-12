Preparando um novo ano

Home > Reflexão

“O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau do mau tesouro tira o mal; porque a boca fala do que está cheio o coração.” Lucas 6.45

Se suas palavras têm sido negativas, maldosas ou de dúvida é porque seu coração está cheio dessas coisas. E se o seu coração está cheio dessas coisas, é porque sua mente está cheia delas. A sua reação aos problemas, às situações e às atitudes dos outros é que vai mostrar se você tem confiado ou não em Deus. Se tem agido por sua própria sabedoria ou buscado a sabedoria do Alto.

Se você age com egoísmo, se guarda mágoa, olha com maus olhos ou planeja vingança contra quem o prejudica, o que espera colher? Quem é de Deus pensa com os pensamentos de Deus. Se quiser colher coisas boas, terá de plantar coisas boas. E isso começa em sua mente. Deus nos dá os pensamentos dEle para que possamos praticá-los. A obra do Espírito de Deus acontece de dentro para fora. Não é um passe de mágica. Não vem na facilidade e não se mantém na facilidade.

Se você faz uma lipoaspiração ou uma redução de estômago esperando ter um corpo esguio, mas não controla sua alimentação depois, vai engor­dar tudo novamente. O resultado da cirurgia pode ser maravilhoso por um tempo, mas não se mantém sem esforço, sem obediência à dieta prescrita pelo médico. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você faz o que não deve fazer, vai colher os frutos daquela desobediência.

Um novo ano de prosperidade, paz e alegria depende de você manter a sua mente em sintonia com os pensamentos de Deus. Mudando a sua men­te e mantendo a obediência à Palavra de Deus, você conseguirá o progresso que tanto deseja.

Clique aqui e veja a mensagem anterior

Para garantir um novo ano ainda melhor que o anterior, é necessário manter a mente em sintonia com os pensamentos de Deus.

Se você que aprender mais sobre esse tema, participe da Noite da Salvação, que acontece todas as quartas na Universal. Clique aqui para localizar o endereço de uma Igreja mais perto de você.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo