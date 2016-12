O valor da sua oração

Home > Reflexão

Certo dia, um jovem que nunca havia conhecido Jesus, foi para uma igreja pedir ajuda. Lá o jovem foi recebido por um obreiro voluntário. Esse obreiro conversou com ele, o orientou e orou por ele. No final de todo o atendimento, o obreiro falou para o jovem: “Estarei orando por você.”

Assim, o jovem foi embora e não voltou mais naquela igreja.

Passou muito tempo e, mesmo com tantas investidas do mal, aquele jovem era livrado, graças às orações daquele obreiro.

Certo dia o inferno se reuniu para decidir como matariam aquele jovem rapaz, depois de muitas tentativas sem sucesso. Um demônio se pronunciou: “Já sei como eu devo agir.”

Os outros demônios presentes questionaram, apontando as diversas abordagens frustradas e todo o tempo que já haviam perdido com aquele rapaz. Ignorando as indagações dos demais, ele continuou: “Eu vou criar distrações para aquele obreiro e todos à sua volta. Vou confundi-lo, criando distrações dentro da própria igreja, Criarei problemas, intrigas, discussões. Assim aquele obreiro esquecerá de orar por esse jovem. Assim poderemos agir.”

O perigo das distrações

E dessa forma agiu o demônio. Em pouco tempo aquele jovem, que outrora era protegido pelas orações do obreiro, foi assaltado, reagiu e foi baleado. Perdeu muito sangue, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Assim agem os demônios dentro da Igreja, criando distrações para que os da fé percam o foco na Obra de Deus, deixando o amor pelas almas esfriar, dando espaço para que o mal haja e atinja cada vez mais vítimas.

Por isso, neste sábado, 31 de dezembro, às 22h, será realizada a “Vigília da Virada”, em todos os templos da Universal. Você que é membro, obreiro, evangelista, integrante dos grupos da Universal, não deixe de convidar os seus amigos e familiares para virarem o ano na presença de Deus e começar 2017 escrevendo uma nova vida.

