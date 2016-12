Exposição pioneira de arte marca vida de presos no Maranhão

Home > Ação Social

Do final de novembro até o último dia 16 de dezembro aconteceu um evento pioneiro no estado do Maranhão. Trata-se da exposição de arte prisional intitulada “Olhar do Cárcere”, cujo objetivo foi mostrar os trabalhos de arte realizados por internos do Complexo Penitenciário de São Luís, na capital maranhense.

O local escolhido para a exposição foi a Casa do Maranhão, um dos prédios coloniais mais antigos do Estado e que faz parte do Acervo do Patrimônio Histórico de São Luís.

A ideia da realização da mostra partiu de um sonho, tanto do coordenador do “Projeto Artes nos Presídios”, o pastor Venino Aragão, do grupo Universal nos Presídios (UNP) local, como do diretor da penitenciária, Maércio Cutrim, e da assistente social, Marilene Silva.

Para que o evento pudesse ser realizado, 18 voluntários do UNP do estado participaram da organização.

Os trabalhos expostos, como pintura em tela e telhas, foram feitos pelos internos, que retrataram, sob olhares diferentes, um mesmo ambiente: a cela.

“Nós precisamos de vocês”

O esforço dos internos foi recompensado com uma noite cheia de surpresas na abertura da exposição, com a presença de toda a equipe do UNP, dirigentes e coordenadores do sistema prisional do estado e do diretor da Casa do Maranhão, bem como de escritores e, claro, do responsável pelo curso, o pastor Venino, que orou por todos os presentes e ainda falou da importância da exposição.

Também presente no evento, a secretária-adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária (SEAP), Odaiza Gadelha, destacou a iniciativa da Universal como algo de extrema importância:

“Vocês são peças fundamentais para a recuperação de qualquer pessoa. Nós precisamos de vocês. Sem o apoio da Universal seria impossível fazer com que esses internos tivessem a ressocialização. Obrigada é pouco para o trabalho dessa Igreja. Estamos aqui sempre dispostos a colaborar com o que for preciso.”

Quer saber mais a respeito do trabalho do UNP? Acesse o blog oficial do grupo clicando aqui. Curta também a página no Facebook.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)