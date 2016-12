Ações solidárias atendem milhares de pessoas carentes no Natal

Home > Ação Social

No dia de 25 de dezembro tradicionalmente o mundo celebra o Natal. A data não é uma festa originalmente cristã, mas, assim como em todos os outros dias do ano, é momento de seguirmos os ensinamentos deixados por Deus e cultivarmos um coração puro e sincero diante dEle.

Nesse dia, muitas famílias se reúnem em torno de uma mesa farta, trocam presentes, mas muitos não têm com quem fazer isso. Pensando nisso, voluntários da Universal realizaram pelo País ações para levar assistência às pessoas mais carentes e à população em situação de rua.

Templo de Salomão e João Dias

Em São Paulo, 30 voluntários dos grupos Anjos da Madrugada e A Gente da Comunidade atenderam cerca de 80 pessoas em situação de rua nas proximidades das comunidades do Cimento e Guadalajara, na região do Bresser, Centro da capital.

Cada um deles recebeu um kit com produtos de higiene pessoal para tomar banho e roupas e calçados novos. Em seguida, tomaram café e foram convidados a participar da reunião principal no Templo de Salomão, com o bispo Clodomir Santos. O bispo falou sobre Salvação para os presentes e chamou a todos que se arrependiam dos seus pecados para entregar a vida para Jesus ou renovar a aliança com Deus.

Depois da reunião, todos puderam se servir de uma ceia de Natal preparada especialmente para eles. Ao final, cada pessoa ganhou um panetone.

Na região Sul da cidade, 100 pessoas em situação de rua do Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, foram acolhidos na Universal da Avenida João Dias. Eles receberam roupas e sapatos novos, puderam tomar banho e usufruir de serviços de bem-estar e beleza, como cortes de cabelo e manicure. Após tomarem um lanche da tarde com pães, sucos e frutas, assistiram a uma sessão do filme “Os 10 Mandamentos”.

Depois, foram convidados a participar da reunião que aconteceu na igrejinha anexa ao templo principal. O bispo Alessandro Paschoall, responsável pela Evangelização no País, orou por todos. Cerca de 120 voluntários preparam uma ceia de Natal completa, que foi servida aos presentes. No final da ceia, cada um deles ganhou um panetone.

Pelo Brasil

No Amazonas, centenas de famílias carentes foram recebidas no estacionamento coberto da sede da Universal na capital, Manaus. Além da ceia de Natal, as pessoas puderam usufruir de serviços gratuitos, como atendimento médico e laboratorial, odontológico – com aplicação de flúor –, de beleza e bem-estar – como corte de cabelo, maquiagem e limpeza de pele –, atendimento jurídico, palestras, teatro infantil e brincadeiras para as crianças.

Cerca de 850 pessoas foram atendidas por 350 voluntários do grupo de Evangelização do estado. Aproximadamente 1 tonelada de alimentos foi distribuída. O evento contou com a presença do bispo Fernando Vassoler, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no Amazonas, que realizou uma oração especial por todos que estavam presentes.

No estado do Pará, voluntários realizaram uma ação especial que atendeu mais de mil moradores de rua na capital, Belém.

Em Santa Catarina, mais de 800 pessoas foram beneficiadas com as ações solidárias de Natal. Na capital, Florianópolis, foram atendias 400 pessoas em atividade desenvolvida no Largo da Alfândega, praça localizada no Centro da cidade.

Cerca de 300 voluntários da Evangelização e do Anjos da Madrugada organizaram a ação. O pastor Michel Laurindo, responsável pelo grupo de Evangelização no estado, fez a oração principal. Ele falou que para Deus todos temos a chance de receber novas oportunidades e uma nova vida, só depende do que cada um deseja.

Foram oferecidos serviços de corte de cabelo, barbearia, enfermagem (medição de glicose e pressão arterial), doação de roupas e sapatos, alimentação (incluindo jantar completo com buffet de comidas quentes, buffet de frutas variadas, sucos e refrigerantes) e atendimento espiritual, tudo gratuitamente. Todos os presentes receberam uma palavra de fé e convite para ir à Igreja.

Pelo próximo

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam.

