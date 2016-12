Universal promove confraternizações em presídios do Ceará

Home > Ação Social

A Universal nos Presídios (UNP) do estado do Ceará, cuja coordenação é do pastor Luiz Aparecido Coelho (foto ao lado), promoveu, entre os dias 20 e 24 de dezembro, três manhãs de confraternização entre os agentes e internos de diferentes unidades prisionais do estado.

O primeiro evento aconteceu no Centro de Triagem e Observações Criminológicas (CTOC), localizado na BR 116, KM 27, em Aquiraz, litoral do estado, local com 400 vagas rotativas. Lá ocorreu um culto de ação de graças com todos os servidores públicos daquela repartição. Os voluntários distribuíram também presentes para os filhos dos colaboradores (40 bonecas e 62 bolas), bem como um panetone para cada serventuário.

As festividades seguiram para o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, que abriga hoje 380 internas. No local esteve a esposa do bispo Odivan Pagnocelli (atual responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no Ceará), Suzana Pagnocelli (foto ao lado), com outras 25 esposas de pastores voluntárias. Elas oraram em favor das internas determinando um ano novo de sucesso para todas.

Elas também entregaram aos filhos das reeducandas 110 bonecas e 150 bolas, além de distribuirem refrigerantes, sucos e panetones.

Por último, os voluntários do UNP foram ao Instituto Penal Irmã Imelda Lima Pontes, onde realizaram, em caráter excepcional, a primeira confraternização entre os 180 internos e os agentes penitenciários lotados naquela unidade.

Na oportunidade, além do café da manhã com inúmeras guloseimas, foram distribuídos panetones e presentes para os filhos dos agentes, além de kits de higiene pessoal para os internos.

O grupo Universal nos Presídios, cuja coordenação em todo o Brasil é do bispo Afonso Silva, atua em inúmeras unidades prisionais do Ceará e em diversas partes do País e do mundo, porém, não se limita apenas aos encarcerados, mas auxilia também os familiares deles.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)