Redes sociais podem causar depressão no fim do ano

Um estudo realizado pela Universidade de Copenhague (Dinamarca) demonstra que o uso excessivo das redes sociais no final do ano pode causar depressão.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após analisarem o comportamento de aproximadamente 1,3 mil pessoas. De acordo com eles, quanto mais tempo a pessoa visualiza fotos de “famílias perfeitas” no Facebook ou no Instagram, por exemplo, maiores são as chances de ela se sentir triste, angustiada e até mesmo sentir inveja por não ter uma família como aquela.

Mais uma vez, fica provado quão poderosas são as redes sociais e o quanto elas são capazes de afetar diretamente a vida de cada pessoa. Por isso, é necessário estar atento ao tamanho dessa influência e não permitir que ela traga sentimentos negativos a você.

Proteja-se de vírus

“A minha opinião não é para que você entre ou saia delas, mas que seja consciente do quanto elas podem influenciá-lo em tudo”, orienta a escritora Cristiane Cardoso, em seu blog pessoal. “Todos já devem ter visto o grande número de pessoas que vivem iludidas nas redes sociais, pois a vida que elas mostram pelas fotos é bem interessante, mas a vida real é sem graça.”

O bispo Edir Macedo, por sua vez, lembra que “não é errado usar a internet, celular, computador ou aplicativos. “O que é errado é se tornar escravo deles”, destaca o bispo. Portanto, é necessário proteger não apenas o computador contra os vírus da internet, mas também o próprio espírito.

“Como saber se a internet lhe faz bem ou mal? Analise o que você lê e ouve, os sites e blogs que você visita, os vídeos que assiste, os grupos e comunidades de que participa, salas de bate-papo, etc.. Se você se tornou aquela mosquinha presa na teia (internet), você precisa de libertação tal qual um viciado em drogas”, conclui o bispo.

Se esse vício está afetando a sua vida real então, a providência precisa ser urgente.

As últimas semanas de dezembro oferecem feriados e oportunidades para que as pessoas descansem e interajam entre família e amigos. Utilize esse tempo de maneira inteligente: desfrute do período em família, fortaleça as verdadeiras amizades e lembre-se de não perder tempo preso à vida alheia nas redes sociais. E, o mais importante: fortaleça a sua relação com Deus.

Aproveite para participar com a sua família da “Vigília da Virada na Universal”, que acontecerá, entre outros lugares, no Templo de Salomão (capital paulista), a partir das 22 horas do dia 31 de dezembro.