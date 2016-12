Receita para o novo ano dar certo

Home > Reflexão

“Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus.” Miqueias 6.8

Sua determinação em andar humildemente com Deus, obedecendo à Sua Palavra e andando em Seus caminhos garantirá que este ano termine bem e que tudo dê certo no próximo ano. Se seus pensamentos e suas atitudes não evoluírem, você continuará parado no mesmo lugar. Essa é a realidade.

Em outra passagem, Moisés detalha melhor o que Deus quer de nós: “Agora, pois, ó Israel, que é que o SENHOR requer de ti? Não é que temas o SENHOR, teu Deus, e andes em todos os Seus caminhos, e O ames, e sirvas ao SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do SENHOR e os Seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem?” (Deuteronômio 10.12,13)

Para o seu bem. Deus não exige obediência para dificultar nossa vida. Deus exige obediência para o nosso próprio bem. Porque é o único caminho para uma vida que valha a pena viver. Sem depressão, sem ansiedade, sem desespero, sem solidão. Vida de prosperidade, de paz interior, de alegria que ninguém poderá tirar. Quem não quer isso?

Um próspero ano novo só é possível se você se mantiver firme nessa fé. Então, não desvie seus olhos do Alvo. Medite nesses versículos de hoje e os coloque em prática. Muito mais do que desejar (já que só desejar não adianta nada), siga esses passos para um ano novo feliz.

O que Deus pede de nós não é muito. Ele não pede para nos atrapalhar, mas para o nosso bem.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo