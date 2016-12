Entre Nós estreia no YouTube

Home > Notícias da Universal

Toda segunda-feira, às 17 horas, o programa “Entre Nós” estará disponível no canal do Godllywood no YouTube. Nele, Fátima Bassini, Ana Formigoni, Dani Carotti e Vivi Cajeu conversarão sobre temas da atualidade, dificuldades do dia a dia e darão dicas voltadas para o público feminino. A ideia é que as telespectadoras se sintam participando de um bate-papo entre amigas, bem descontraído.

O primeiro programa já foi ao ar e teve como tema o estilo de vida após a conversão. Assista abaixo:

Como surgiu o grupo?

O Godllywood nasceu de uma revolta sobre os valores errados que a sociedade tem adquirido por meio de Hollywood. Nesse trabalho, o principal objetivo é levar as jovens a se tornarem mulheres exemplares, avessas às influências e imposições hollywoodianas.

