A Dama da Fé chega a mais um presídio feminino

Voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) visitaram, recentemente, a Penitenciária Feminina de Campinas, no interior paulista, onde já realizam um trabalho evangelístico há muito tempo. Contudo, desta vez a missão foi diferente: a de doar às presas exemplares do livro “A Dama da Fé”, de autoria de Ester Bezerra, esposa do bispo Edir Macedo.

O livro contém ensinamentos de superação vivenciados pela escritora. Na obra, Ester relata momentos vividos ao lado do bispo, da família, na Igreja, bem como experiências boas e ruins pelas quais passou, destacando que, por meio da fé, encontrou a paz.

Os exemplares foram doados por membros do Templo de Salomão e entregues em mãos para cada presa.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)