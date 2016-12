Universal em Moçambique homenageia profissionais da saúde com mobilidade reduzida

Home > Ação Social

O pastor José Guerra, um dos responsáveis pelo trabalho da Universal em Moçambique, homenageou, recentemente, 53 profissionais da saúde que trabalham em unidades espalhadas pela capital do país, Maputo.

São profissionais que têm mobilidade reduzida por conta de deficiências físicas, mas, mesmo assim, se empenham no dia a dia para cumprir as funções que lhes são cabidas, tudo com muito zelo, amor, dedicação e responsabilidade.

Como forma de agradecimento ao trabalho que desenvolvem com a sociedade, o pastor José Guerra entregou a cada um uma cesta básica, um presente singelo para ajudar nas despesas de casa.

“Nós trabalhamos com o objetivo de saudar essas pessoas, porque temos visto pessoas sem deficiência com dificuldades de se dirigir aos seus locais de trabalho. Muitas vezes afirmamos, de uma forma geral, que em Moçambique não há emprego, mas também há muita gente que quando consegue emprego brinca com o trabalho. Isso é uma realidade, infelizmente. E nós achamos por bem homenageá-los e, na oportunidade, lhes oferecer uma cesta básica para ajudar nas festas de fim de ano”, ressaltou o pastor.

O diretor geral do Hospital Central de Maputo, João Fumane, agradeceu o gesto solidário e pediu para que outras entidades sigam o mesmo exemplo, o de ajudar e valorizar o trabalho do próximo.

A Universal no país

A Universal iniciou o trabalho evangelístico em Moçambique em 1992. Desde então, os voluntários têm se preocupado em levar a Palavra de Deus, bem como em ajudar quem precisa por meio de ações sociais. Atualmente o país conta com aproximadamente 219 templos da Igreja, localizados em diversas cidades.

Pastores, obreiros, membros e todos aqueles que desejam ajudar o próximo visitam semanalmente hospitais, orfanatos, penitenciárias e comunidades carentes. Os voluntários não levam apenas o apoio material, mas também o espiritual.

Já àqueles que necessitam de qualificação profissional para se destacar no mercado de trabalho, cursos gratuitos – como de informática, corte e costura, cabeleireiro, inglês, culinária e secretariado – são oferecidos. Dessa maneira, mesmo as pessoas que não tiveram condições financeiras para se profissionalizar podem obter melhores resultados na busca pelo emprego ou no empreendedorismo.

A importância do trabalho da Universal em Moçambique é reconhecida tanto pela população quanto pelo Governo local.

