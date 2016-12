Pesquisa aponta que brasileiros atribuem sucesso financeiro a Deus

Home > Em Foco

Noventa por cento dos brasileiros dizem que o seu crescimento na área econômica se deve à influência Divina. Isso é o que aponta pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na matéria “Nove entre dez brasileiros atribuem a Deus sucesso financeiro”, publicada no último dia 25 de dezembro pelo jornal Folha de S. Paulo. O levantamento ouviu 2.828 pessoas maiores de 16 anos, de 174 municípios.

A pesquisa pedia que cada entrevistado concordasse ou não com a frase “todo o sucesso financeiro da minha vida eu devo, em primeiro lugar, a Deus”. Concordaram com a frase 90% das pessoas com religião, 70% das que não têm religião, 66% dos espíritas e espiritualistas, 63% dos umbandistas e até mesmo 23% dos ateus.

O número de evangélicos pentecostais e não pentecostais que acreditam na influência Divina nas finanças chega a quase 100%: 97% e 96%, respectivamente.

A publicação revela que 77% das pessoas com ensino superior e 70% das que têm renda mensal acima de dez salários mínimos consideram as suas conquistas como bênçãos Divinas.

A reportagem ainda diz que as religiões evangélicas estimulam o progresso econômico dos brasileiros e cita a Universal como exemplo desse trabalho, destacando que a Igreja oferece “cursos de empreendedorismo e programas de geração de renda”. O texto aponta que a instituição é uma das maiores representantes do grupo neopentecostal – com 8% dos evangélicos –, “cuja teologia da prosperidade defende o sucesso material como bênção Divina”.

Congresso para o Sucesso na Universal

A Universal realiza, todas as segundas-feiras, o Congresso para o Sucesso, em que as pessoas adquirem conhecimento sobre crescimento econômico. O palestrante Rogério Formigoni, responsável pelos encontros realizados no Templo de Salomão, na capital paulista, afirma que durante as palestras os participantes aprendem a ter uma visão mais ampla com relação ao empreendedorismo. “Nós não fazemos nada além do que Deus prometeu. Ele promete vida com abundância. Então, despertamos nas pessoas a coragem, ousadia, intrepidez para descobrirem a força dentro delas e que elas podem, sim, ser cabeças e alcançar essa vida abundante”, afirma.

Ele destaca ainda que quem crê em Deus e O obedece alcança as bênçãos financeiras. “A teologia da prosperidade está na Palavra de Deus. Deus não aceita a miséria, Ele promove o sucesso. Levamos a pessoa a entender que a fé, uma vez aplicada, seguida da obediência, traz resultados, benefícios, grandeza de Deus.”

Giancarlo Zamolo, de 27 anos, é uma das pessoas que se beneficiaram das palestras sobre empreendedorismo do Congresso para o Sucesso. Ele trabalhava com consultoria financeira e, em novembro último, conseguiu abrir o seu escritório próprio. “Minha performance no trabalho cresceu muito, fui promovido e me tornei líder. Com o passar dos meses, fui abrindo a visão para eu ter esse tipo de desempenho em um negócio próprio.”

Zamolo acredita que recebeu a direção de Deus para realizar o seu sonho. “Consegui encontrar clientes, tomar a decisão certa na hora certa, fazer alianças e parcerias. O negócio está começando, mas tenho certeza de que terei ainda muitas conquistas com Ele.”

O empresário Luiz Fernando da Silva, de 40 anos, também atribui a Deus o resultado de seu crescimento financeiro. Ele trabalhou por muitos anos como pedreiro e não tinha uma renda capaz de suprir as necessidades básicas da família.

Durante as reuniões do Congresso na Universal ele aprendeu a deixar a instabilidade dos “bicos” que fazia para abrir duas empresas: uma de construção civil e outra de bombeamento de concreto. Apesar de ter estudado até a 4ª série do Ensino Fundamental, hoje ele é um homem bem-sucedido.

“Tenho pouco estudo, mas tenho engenheiros e arquitetos trabalhando para mim. Deus me deu a visão de desenvolver os projetos que eu tinha para poder prosperar. Conquistei casas, carros e apartamentos, mas sei que tudo veio de Deus”, conta.

