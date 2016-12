Ficar sem férias aumenta as chances de problemas do coração

Home > Em Foco

Um estudo chamado Framingham, publicado pelo jornal da Universidade de Oxford (Inglaterra), apresentou resultados alarmantes para quem tem se dedicado mais do que deveria à vida profissional: a falta de férias aumenta consideravelmente as chances de problemas cardíacos.

Os cientistas acompanharam mulheres por duas décadas e chegaram à conclusão de que quem não tem descanso por 6 anos apresenta o dobro de chances de falhas no coração do que aqueles que têm recesso duas vezes ao ano.

A publicação também traz uma segunda pesquisa, afirmando que trabalhar mais de 10 horas por dia aumenta em 80% as chances de sofrer com doenças coronárias. Esse efeito seria causado pela longa exposição ao estresse psicológico.

Outro problema causado pelo excesso de trabalho é a depressão. De acordo com o estudo Whitehall II, realizado pela Universidade Católica do Sagrado Coração de Roma (Itália), quem trabalha cerca de 11 horas por dia tem 100% de chances a mais de ser depressivo do que aqueles que trabalham 7 ou 8 horas.

Todos esses resultados demonstram, uma vez mais, a importância de manter uma vida equilibrada.

Produzindo mais e melhor

Cientistas da Universidade de Uppsala (Suécia) afirmam que aqueles que voltam das férias apresentam resultados psicológicos melhores do que os outros funcionários e, consequentemente, produzem mais e melhor.

O descanso também está associado ao aumento de criatividade. Na contramão, as longas jornadas de trabalho causam queda nas funções cognitivas e outros sintomas que chegam até mesmo à diminuição no vocabulário.

O viciado, entretanto, raramente percebe o seu problema. “É claro que a pessoa está ocupada demais para ver isso. Como todo vício, o trabalho a faz sentir realizada, feliz consigo mesma, ainda que por um tempo. Os elogios das pessoas que admiram a sua dedicação fazem com que ela queira trabalhar ainda mais”, explica o escritor Renato Cardoso, criador do Projeto Intellimen.

Como qualquer outro viciado, o workaholic (termo em inglês para definir pessoas viciadas em trabalho), para se satisfazer, dedica-se cada vez mais ao trabalho, esperando resultados cada vez melhores. Todavia, esses resultados nunca chegam, justamente pelo comportamento exagerado do próprio trabalhador.

Sinais que podem indicar exageros na vida profissional

“O equilíbrio não é apenas uma lei da física, mas também da vida. Uma vida saudável, abundante, feliz,

é composta do sucesso de várias partes: saúde física e mental, necessidades materiais supridas, bons relacionamentos, senso de realização e paz de espírito (fruto de um relacionamento com Deus)”, explica Renato. “Isso quer dizer que você tem que atender igualmente a todas essas áreas ou “pernas” que dão equilíbrio à sua vida. Se você focar muito em uma e não o bastante em outra, causará um desequilíbrio, e as coisas começarão a sair do lugar: problemas de saúde, relacionamentos conturbados, depressão, ansiedade, vícios, falta de dinheiro, etc..”

Responda sinceramente, para si mesmo, às questões abaixo e veja se você está exagerando na vida profissional:

- Você leva trabalho para casa mais da metade da semana?

- Costuma fazer mais horas extras do que antigamente?

- Sente-se improdutivo ao descansar, mesmo que seja um pouco?

- A sua família está reclamando de falta de atenção?

Se você respondeu “sim” a alguma dessas perguntas, é hora de rever o seu comportamento.

