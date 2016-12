5 dicas para ensinar as crianças a lidarem com o dinheiro

Home > Comportamento

A educação financeira deve ser aprendida ainda na infância. O contato com as finanças deve acontecer desde cedo – quanto antes, melhor –, a fim de evitar descontroles na vida adulta. Muitos jovens estão começando a se endividar porque têm acesso fácil ao crédito e não sabem como usar o benefício. É de responsabilidade dos pais auxiliar os filhos na administração do dinheiro.

Para ajudar, a especialista em finanças e escritora do blog Bolsa Blindada, Patricia Lages, oferece aos pais 5 valiosas dicas de como educar as crianças a lidarem com o dinheiro. Confira abaixo:

Converse naturalmente sobre finanças: alguns pais acreditam que falar de dinheiro com os filhos é chateá-los ou preocupá-los antes do tempo. Porém, os pais não devem passar o conceito de que dinheiro é um assunto chato ou que só serve de preocupação. Quanto antes as crianças forem introduzidas à educação financeira, mais naturalmente lidarão com o dinheiro. Recompensas são bem-vindas: é aconselhável conceder recompensas quando a criança apresentar bom comportamento ou fizer algo positivo, do que dar presentes sem motivo. Quando a criança entende que, para ter algo, deve fazer algo, torna-se mais consciente de seu papel no futuro. Estimule a economia: é um erro pensar que economizar é um verbo que só quem está apertado financeiramente deve conjugar. Estimular, recompensar e dar exemplos de como evitar desperdícios contribuirá para a formação de cidadãos mais conscientes. Simule compras, deixe-as comprar: crianças menores podem aprender como fazer compras por meio de simulações em casa, como brincar de minimercado, colocando preços nos produtos e ensinando-as a comprar. Já as crianças maiores podem pagar pequenas compras sob supervisão dos pais, até que possam fazê-las sozinhas. Mostrar a diferença entre preço e valor: é preciso que a criança entenda que preço é o número marcado na etiqueta do produto, mas valor é o benefício que esse produto traz. Se o valor está abaixo do preço, o produto é caro, e vice-versa.

