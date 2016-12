Home > Folha Universal

No início da novela A Terra Prometida, o papel de Arauto se resumia a fazer anúncios do reino de Jericó, entre eles comunicados macabros sobre sacrifícios. Mas o personagem teve de sair da zona de conforto na segunda fase da trama da Record TV. É o que explica o ator Danilo Sacramento em entrevista exclusiva à Folha Universal.

Depois de sobreviver à destruição de Jericó, Arauto se transforma em servo do rei Durgal (Roberto Frota) no reino de Ai. “Antes ele era o Arauto do rei, tinha um certo conforto e segurança. De repente, ele vai para um lugar onde pode ser morto a qualquer momento. Ele vira um escravo particular de Durgal, um capacho.”

Adaptável

Logo após a chegada em Ai, Arauto escapa da morte durante a caçada humana em que o rei Durgal caçou literalmente duas pessoas. Ele e o artesão Rafi (Leandro Baumgratz) foram escolhidos para participar do evento cruel promovido pelo rei. Arauto chega a defender Rafi, mas o artesão acaba sendo morto.

Danilo explica que a mudança de reino marca o desenvolvimento do personagem. “São três Arautos diferentes na novela. Em Jericó, ele era um comunicador; no palácio de Ai, ele é uma espécie de bobo da corte; e com a Tileia ele é mais herói, um cara do bem, disposto a ajudar”, diz.

O ator revela que contou com a ajuda do diretor Ajax Camacho para viver o personagem. “Arauto é um sobrevivente em Ai, de vez em quando ele faz anúncios, mas precisa ser esperto e adaptável para não morrer. Ele tem que cantar, contar histórias e ter raciocínio rápido, ele tem uma saída para tudo”, conta.

Ajuda para os hebreus

Apesar de viver em meio a personagens do núcleo antagonista da novela, Danilo garante que Arauto é diferente. “Dentro da rapidez e da esperteza dele, ele vai tentando ajudar as pessoas que estão passando por problemas no palácio, isso é natural dele. Ele ajuda o Rafi na caçada, tira a Tileia (Fernanda Nizzato) da prisão antes de se apaixonar por ela e vai ajudar os hebreus”, detalha.

Semelhanças

Questionado sobre possíveis semelhanças com o personagem, Danilo afirma que emprestou algumas de suas características a Arauto. “Ele é um cara do bem, eu também me considero uma pessoa do bem, que busca ser bacana com os outros. E, antes de ser ator, eu trabalhei muito como mestre de cerimônias em eventos e campeonatos. Então, essa coisa do anúncio, da comunicação, eu já tenho há muito tempo”, comenta.

Romance

Depois de se apaixonar pela plebeia Tileia, Arauto enfrenta o dilema de revelar um segredo à sua amada. A jovem, que era casada com Rafi, não sabe que Arauto estava na caçada humana que vitimou seu marido.

“No começo, ele não teve coragem de falar porque ela culpou a outra presa da caçada pela morte do Rafi e ele não sabia como ela iria reagir. Mas chega um momento em que ele tem que falar a verdade porque eles estão se envolvendo. Ele quer deixar tudo às claras.”

Divertido

Mesmo vivenciando momentos de tensão, Arauto é um personagem engraçado e garantiu boas risadas aos telespectadores durante as cenas com o rei Durgal. “No decorrer da novela, Arauto e Durgal construíram uma amizade do jeito deles, um carinho mútuo. No começo, ele estava lá como puxa-saco, mas depois ele virou um consultor do rei. Os diálogos com o rei eram muito divertidos, em uma frase o Arauto falava cinco adjetivos para o rei, foi um exercício para mim”, conclui. A novela A Terra Prometida vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Record TV.