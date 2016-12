Pessoas não são números

Home > Folha Universal

Até pouco tempo atrás, a obtenção de recursos materiais era uma das maiores preocupações de organizações que almejavam o sucesso. Mas esse cenário mudou. Atualmente, os dirigentes começaram a entender que o capital humano é fundamental para o crescimento das empresas.

O gestor de pessoas Clérison Mattos (foto ao lado) afirma que as corporações que valorizam o ser humano, interna e externamente, tendem a crescer de maneira mais rápida e efetiva. “Os diretores que reconhecem o valor das pessoas não veem essa forma de tratamento como mais um custo, mas como uma fonte de lucratividade”, considera.

Quando o dirigente de uma empresa valoriza sentimentos, princípios, valores, vontades e emoções daqueles que fazem parte de sua organização, recebe deles mais produtividade. Isso porque o ser humano está sempre em busca de respeito, atenção e motivação.

Para fazer essa valorização dentro da organização não é necessariamente obrigatório grandes investimentos, mas atitudes. Clérison destaca que ela acontece quando os líderes têm ações que refletem positivamente nos seus colaboradores. “Isso não consiste apenas em pagar um bom salário ou oferecer benefícios atraentes, mas agir com respeito, carinho e empatia com todos, como se colocar no lugar da pessoa e captar dela quais são seus medos, anseios, etc., e ajudá-la a superá-los.”

Além da preocupação com o bem-estar físico e emocional, a valorização acontece quando os líderes disseminam o aprendizado criado dentro da organização para o maior número de pessoas. “As organizações que crescem mais são aquelas que oferecem conhecimento e reflexões sobre valores e princípios. Assim, colaboradores produzem mais e clientes tornam-se fiéis a ela”, ressalta o especialista.

Investir em pessoas

Nelson Gomes Lima (foto ao lado, à esq.), de 54 anos, reconhece a importância da valorização humana dentro de uma organização. Com 30 anos de experiência no mercado de informações cadastrais, sendo 15 deles dedicados à certificação digital, ele investiu em pessoas para que elas percebessem o valor que possuem para a empresa, a Projjecttos Soluções e Serviços.

Para que isso acontecesse, Nelson foi atrás de ações que lhe dessem algumas coordenadas. Na época, ele passava por um momento delicado em sua vida e precisava de um impulso para colocar em prática seu projeto. “Eu estava em um processo de divórcio e tive um grave problema de saúde, hoje já superado. Em seguida, tive uma grande decepção com um amigo e sócio. Tudo isso colaborou para que eu perdesse os pilares da sustentação como homem”, confidencia.

Ao assistir algumas palestras sobre a importância da valorização de pessoas na The Global Leadership Summit (Conferência Internacional de Liderança), que acontece em Chicago, nos Estados Unidos, Nelson adquiriu conhecimento sobre ética, conceitos morais e mensagens motivacionais.

Ao se tornar mais forte e decidido, foi mais fácil repassar essas características para entender as pessoas com quem lidava. “Foi uma consequência contagiar meus funcionários, minha equipe e meus parceiros, porque a mudança partiu de mim”, aponta.

Um dos projetos dele consiste em oferecer aos parceiros e clientes os conceitos que ele já colocou em prática. Empresários e líderes que adquirem seu serviço de emissão de certificado digital recebem DVDs contendo palestras sobre liderança, ministradas por celebridades mundialmente conhecidas, como o cantor Bono Vox, da banda U2; Melinda Gates, do Instituto Bill Gates; e a cientista norte-americana Condoleezza Rice. “Os empresários aproveitam esse material absorvendo o conteúdo para si mesmos. Depois, reúnem sua equipe e escolhem um tema que mais se aproxima da necessidade dele, seja na família, seja na empresa”, explica.

Pensando também no cliente que vive no exterior, Nelson montou um ponto de emissão de certificados digitais na Flórida, nos Estados Unidos. Lá, o empresário pode adquirir o serviço sem precisar viajar ao Brasil, além de receber uma mensagem sobre sua importância para o grupo. “Muito mais do que um business é nossa preocupação suprir uma necessidade deles. Nosso objetivo é sempre valorizar o cliente brasileiro, garantindo-lhe mais facilidade.”

A organização parceira da Projjectos que emite os certificados, a Valid Certificadora Digital, reconhece essa importância. “Um empresário que necessita de um certificado precisa vir ao Brasil ou arcar com os custos para que um agente vá até ele, ou seja, um investimento alto. Então, oferecer serviços fora do território nacional serve mais de 250 mil brasileiros que vivem na Flórida”, declara o CEO Marcio Nunes.

Nelson já recebeu feedback de empresários que perceberam as diferenças, seja com seus respectivos clientes, seja entre suas equipes de trabalho. “Eu busco valorizar os líderes, eles valorizam seus liderados e estes, por sua vez, valorizam nossos clientes. O dever de casa vem de cima para baixo”, conclui.

