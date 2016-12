Os problemas financeiros são motivos para o fim?

Home > Folha Universal

Não é novidade que as pessoas passem por dificuldades no casamento, isso é algo inevitável. Entretanto, é necessário detectar o problema o quanto antes, para não chegar ao ponto de não ter mais retorno. Nesta edição do A Escola do Amor Responde os professores Renato e Cristiane Cardoso explicam como lidar com algumas situações que aparecem nos relacionamentos. Confira.

Tainá – Tenho uma amiga que está a ponto de se separar do marido. Eles estão casados há 16 anos e, passado todo esse tempo, ela reclama que não conseguiu conquistar nada com ele. Desde que ele saiu do emprego, eles têm acumulado dívidas e ela precisou trancar a faculdade. Por ele trabalhar apenas quando surge algum "bico", as contas da casa são pagas com o dinheiro que ela recebe. Ela me disse que se não visse alguma mudança em um mês se separaria dele. Eu não sei como ajudá-la, mas sinceramente acho que ela está certa em fazer isso.

Cristiane – O meu primeiro pensamento é que você é amiga dela e só conhece um lado da situação e não conhece as queixas do marido dela. O que você sabe, Tainá, é o que a sua amiga reclama. Por mais que ela diga que o marido é acomodado, talvez ele esteja apenas desmotivado. Ou talvez ele até seja realmente acomodado, mas por ver na esposa uma pessoa que vive criticando-o. Tudo que ela fala deve ser em relação à vida financeira e imagino que seja aquele tipo de esposa que vive criticando o marido. E dessa forma ele não tem nenhum incentivo para mudar. Muitas pessoas pensam que criticar o parceiro pode fazer com que ele reaja positivamente, mas não é assim que acontece, pelo contrário, essa crítica constante faz com que o parceiro se sinta ainda mais inferior, inseguro e sem nenhuma motivação. Este é o momento que o marido mais precisa do incentivo da esposa.

Renato – Sua amiga precisa, no mínimo, lembrar dos votos que ela fez no dia do casamento: o voto de estar com ele na alegria e na tristeza, para o melhor ou o pior da vida. Hoje em dia as pessoas não levam mais a sério os votos que fizeram no passado, não levam mais a sério a palavra que deram, essa é a verdade. Estão colocando outras coisas acima do casamento. Por exemplo, a carreira e a ambição material. Sua amiga provavelmente tem outras amigas e talvez repare na vida delas, que têm muitas conquistas e maridos bem-sucedidos, e fique se comparando a essas mulheres.

Cristiane – Às vezes, a mulher reclama porque ela queria usar o dinheiro dela para fazer coisas em benefício próprio, mas, por não poder fazer isso, fica irritada como se o marido tivesse culpa dessa insegurança que ela tem. Muitas mulheres conseguem ser felizes sem ter que ir no cabeleireiro toda semana. Isso porque elas conseguiram achar felicidade no amor-próprio. Mas sua amiga pode estar insegura e fica arrumando problema para o casamento.

Renato – A sua amiga está em um casamento, ela terá que fazer certas concessões e se adaptar à pessoa com quem se casou. Por isso sempre aconselhamos que você conheça bem a pessoa com quem vai se casar, vasculhe tudo sobre a vida dela (suas motivações, sua personalidade e seus planos e objetivos de vida) antes de se casar. Afinal, o casamento não é o momento de querer mudar as regras. Se você quer um casamento, entenda que você vai encontrar alguém que não é uma cópia sua. As diferenças é que trazem o equilíbrio para uma relação. Todos nós temos disparidades e não é por isso que vamos jogar tudo dentro do ralo. Se formos tão inflexíveis, a ponto de não nos adaptarmos à outra pessoa, então nós não pertencemos a um casamento, temos que ficar sozinhos. Dê a dica para sua amiga e que ela consiga mudar esta situação no relacionamento dela.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.