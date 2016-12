Os 10 mandamentos do internauta cristão

Home > Vida a Dois

Com o avanço da tecnologia e o surgimento das redes sociais é cada vez mais comum as pessoas iniciarem um relacionamento pela internet.

A rede mundial sem dúvida trouxe muita praticidade e facilidade para o nosso cotidiano. Ela encurta distâncias; proporciona interatividade entre pessoas separadas geograficamente, possibilitando uma comunicação em tempo real. Até aqui, tudo perfeito, certo?

De fato, não há como negar ou fechar os olhos para as facilidades que a internet proporciona. E sim, temos que tirar proveito delas, mas com cautela, pois mesmo algo bom se for usado de forma inadequada ou sem responsabilidade acaba se tornando prejudicial.

No caso dos relacionamentos virtuais, o problema começa quando as pessoas ultrapassam os limites do bom senso e “abrem” a vida pessoal para alguém que conhecem apenas por meio daquele ambiente, sequer tomam precauções básicas para saber se de fato aquela pessoa é realmente quem diz ser. O número de casos de mulheres que caem em golpes de homens que conheceram na internet, por exemplo, cresce assustadoramente.

Teve de pagar a conta do restaurante

Um caso recente aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Diane Guilmette conheceu Paul Gonzales num site de relacionamento. No primeiro encontro – um jantar num restaurante caro – tudo corria bem, até que, em um determinado momento, ele pediu licença para fazer uma ligação e simplesmente não retornou. Diane, além do prejuízo emocional, teve que arcar sozinha com a conta do restaurante, no valor equivalente a 560 reais. Ela ainda tentou fazer contato novamente com Gonzales, mas o perfil dele já havia sido bloqueado.

Esse é só um caso, e dos menos grave. Já houve até quem perdeu a vida em decorrência de relacionamentos virtuais.

“Mas como saber se a pessoa do outro lado é realmente quem parece ser? Se por um lado a internet fez o mundo ficar pequeno e aproximou as pessoas, por outro lado ela dá às pessoas a condição de se mostrar diferente do que realmente são, então é preciso cautela com relação a isso”, aconselha o bispo Adilson Silva.

Mandamentos

Pensando nisso, Renato Cardoso, apresentador do programa “The Love School – A Escola do Amor”, divulgou os 10 mandamentos do jovem internauta cristão – mas que também servem para muitos adultos.

Segundo ele, o objetivo é que sirva de guia em meio a tantos perigos oferecidos pela rede. Veja:

Terás consciência de que a internet é um canal usado pelo bem, mas muito mais pelo mal. Não divulgarás os teus dados a quem não conhece pessoalmente. Saberás que na internet qualquer pessoa pode fingir ser outra, portanto, a chance de ser enganado é grande. ‘Amigo’ numa rede social pode na verdade ser inimigo. Fugirás de sites cujo conteúdo não edifica, assim como o cristão também evita frequentar lugares que não convêm. Evitarás pessoas que flertam contigo na rede como se fossem a praga bubônica. Não marcarás ‘encontros’ via internet com pessoas que não conhece. Lembra-te do terceiro mandamento. Lembrarás que o que revelas de tua vida na internet, bem como tuas palavras e comportamento, estão sendo observados por outros – e servem como teu testemunho. Não passarás horas a fio surfando na net sem razão útil, às custas de tuas outras responsabilidades. Lembra-te que também há vida fora da rede. Não verás pornografia na internet, sob qualquer desculpa. Guardarás a tua mente, teus olhos e teu coração. Serás uma força para o bem na internet e não cúmplice do mal.

