O que os jovens podem ensinar?

"Há jovens escravizados pelos complexos, jovens que não encontram forças para vencer, mesmo no auge de sua juventude. Hoje estamos aqui para pedir por eles.” Foi com essas palavras que o bispo Marcello Brayner, responsável pelo trabalho do Força Jovem Universal (FJU) em todo o Brasil, deu início à maior vigília de todos os tempos.

Denominada "Vigília dos Escolhidos", a reunião foi transmitida por videoconferência da Universal de Del Castilho, no Rio de Janeiro, no dia 9, para todo o País. O bispo conduziu o evento com orações, música e testemunhos de jovens que já foram reféns do tráfico e que hoje estão transformados. Reinaldo da Silva Lemos, de 30 anos, e Leonardo Peixoto da Silva, de 28 anos, são exemplos disso.

Os jovens contaram a transformação que Deus e o FJU fizeram em suas vidas. Eles eram rivais no tráfico. Leonardo tinha o foco de invadir a comunidade que Reinaldo tomava conta e foi até baleado na perna com um tiro de fuzil. “Vi a morte e sabia que precisava mudar, pois meu fim estava próximo”, disse Leonardo.

Reinaldo e Leonardo foram evangelizados pelo FJU. Hoje eles estão firmes na presença de Deus e cuidam do FJU de suas respectivas igrejas. Os rivais do tráfico hoje são amigos no Altar.

Número expressivo

Em todo o País, mais de 18 mil jovens que estavam afastados da Universal participaram da vigília. Ao todo, 5.760 jovens foram batizados nas águas, número expressivo para o grupo que tem crescido e ajudado muitas pessoas em todo o Brasil.

O encontro também contou com a presença de jovens já firmes no FJU, como a técnica em veterinária Jéssica Assucena Matias, de 20 anos. “Essa madrugada ficou marcada em minha memória, principalmente no momento em que oramos. Tive uma nova experiência com Deus, algo que jamais vou esquecer”, afirmou Jéssica.