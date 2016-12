Feira beneficente reúne mais de 6 mil pessoas em Maputo

Home > Folha Universal

A Universal de Maputo, capital de Moçambique, se destaca pelos trabalhos sociais que realiza em prol da comunidade. Recentemente, o grupo de voluntários da Associação Beneficente Cristã (ABC), em parceria com os ministérios da Saúde e do Interior, realizou um grande evento, chamado “Feira Beneficente Cristã”.

A ação aconteceu na Praça da Paz, reuniu mais de 6 mil pessoas e teve o objetivo de contribuir para o bem-

estar físico, social e espiritual dos moçambicanos. Dezenas de tendas foram montadas no local e voluntários ofereceram serviços gratuitos ao público.

Trabalho social

O pastor Luiz Morais, responsável pelo trabalho de evangelização da Universal no país, disse ter ficado surpreso e muito contente com o resultado da ação. “Esse é um evento beneficente que ultrapassou as nossas expectativas em relação ao número de participantes. Fazemos esse trabalho visando contribuir para o bem-estar das pessoas”, disse.

Houve atendimento de saúde em diversos segmentos, como testes de HIV, glicemia, prevenção de câncer de mama e útero, controle de malária e tuberculose, vacina antitetânica, doação de sangue, medição do índice de massa corporal, apoio nutricional, aferição de pressão arterial, entre outros.

Além disso, também houve atendimentos jurídicos e sociais referentes à emissão de documentos e ao registro de nascimento e estandes especiais, como o de orientação profissional do Centro de Formação Profissional e Padaria da ABC.

Colaborou: Michele Roza