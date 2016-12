Dormir bem pode aumentar suas chances de sucesso

Home > Folha Universal

Dormir pouco provoca mau humor e cansaço, além de olheiras. Pessoas que dormem menos de seis horas por dia costumam apresentar sonolência, diminuição da produtividade e até queda na imunidade. No entanto, os efeitos da privação de sono podem ser ainda piores.

A falta de sono provoca a diminuição do hipocampo, área do cérebro responsável por armazenar novas memórias. Isso significa dizer que dormir pouco pode prejudicar o aprendizado de novos conteúdos, alerta um estudo da Harvard Medical School, nos Estados Unidos.

Equilíbrio emocional

As reações emocionais também se intensificam com a falta de sono. Uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostra aumento de estresse e raiva entre pessoas que não haviam dormido bem quando precisaram completar um teste cognitivo simples.

Decisões acertadas

Já uma análise feita pela Universidade Duke com apostadores de cassino indica que uma única noite de privação de sono foi suficiente para levá-los a tomar decisões mais arriscadas.

Sono do sucesso

Os estudos indicam que dormir bem pode aumentar a possibilidade de ter sucesso em diversas áreas da vida. Afinal, quem dorme bem tem mais capacidade de aprender e desenvolver a própria inteligência. Além disso, o sono também deixa as pessoas mais calmas e equilibradas, o que facilita as relações interpessoais. Uma boa noite de sono ajuda a tomar decisões mais acertadas, aumenta a produtividade no trabalho e pode até reduzir o risco de conflitos com familiares, amigos e chefes. Confira nos quadros abaixo algumas dicas para dormir bem.

Sono tranquilo

- Durma em um ambiente limpo, escuro, sem ruídos e confortável

- Não use computador, televisão, videogames, tablets e smartphones no quarto

- Evite comer muito antes de dormir

- Mantenha horários regulares para dormir e acordar

- Controle a ansiedade e não leve preocupações para a cama

- Não tome café, bebidas estimulantes ou alcoólicas próximo ao horário de dormir