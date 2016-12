Como ser perfeito para Deus

Home > Folha Universal

É comum ouvirmos a expressão “ninguém é perfeito”. Todo ser humano, em algum momento da vida, já falou essa frase para tentar justificar seus erros. No entanto, é possível ser perfeito aos olhos de Deus, ainda que sejamos falhos e pecadores.

Mas como conseguir tamanha perfeição se apenas Deus, em sua infinita sabedoria, é perfeito? Realmente, aos olhos humanos, isso é algo impossível, pois todos nós agimos segundo nossos pensamentos, capacidades e emoções. Contudo, se nos esforçarmos para andar sempre na presença dEle, agiremos de uma forma que agrade a Deus a ponto de alcançarmos essa perfeição que Ele exige, como está escrito: “Anda na minha presença e sê perfeito.” (Gênesis, 17:1).

Para andar na presença de Deus o tempo todo, precisamos nos desviar do mal, das tentações e das ciladas que nos levam para o caminho que não é compatível com o que foi deixado em Sua Palavra. Sendo assim, precisamos obedecer à Sua voz, negando as próprias vontades, fraquezas e emoções.

Andar na presença de Deus o tempo todo não é fácil. Exige uma renúncia diária. Em seu livro O Pão Nosso para 365 dias, o Bispo Edir Macedo afirma que sozinho não conseguimos. É preciso buscar a Deus constantemente para nos enchermos do Seu Espírito, com o objetivo de aperfeiçoarmos a nossa vida espiritual. “Para isso, existe o Espírito Santo. E essa é a misericórdia de Deus: dar-nos a oportunidade de, tendo o próprio Deus dentro de nós, resistir a toda investida do diabo.”

Para viver caminhando de acordo com a Palavra é preciso sacrifício diário. Não significa não cometer mais erros, mas renunciar aos desejos da carne para não viver mais em pecado. “Andar na presença de Deus é andar no Caminho Perfeito. Ao sacrificar nossa vontade pela dEle, seremos perfeitos aos Seus olhos”, escreveu o Bispo.

Imite o caráter de Deus

Por sermos falhos, muitas vezes pensamos que não somos dignos de alcançar a perfeição e a santidade que Deus confia em nós. Mas devemos lembrar que até os heróis da fé, que fizeram inúmeras maravilhas relatadas na Bíblia, cometeram erros. Davi, por exemplo, cometeu adultério e homicídio. Porém, se arrependeu profundamente, confessou seus pecados e foi reconduzido à comunhão com Deus.

Isso quer dizer que Ele não espera que nós não tenhamos nenhum ato inadequado, mas que estejamos com os olhos voltados para Ele, para não nos desviarmos do caminho dEle.

Para que isso aconteça, devemos ser semelhantes a Ele em todas as coisas, seguindo o Seu exemplo de santidade, como está escrito no versículo: “Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste.” (Mateus, 5:48).

O próprio Jesus disse que deveríamos ser Seus imitadores. Ele foi tentado por inúmeras vezes e sujeito a muitas emoções, como nós somos diariamente. Teve fome, sono, tristeza, foi traído, mas nunca desviou do Seu objetivo, que era fazer a vontade de Deus. Então, se devemos imitá-Lo, ao sermos tentados por um pecado, devemos continuar obedecendo à Sua voz para estarmos sempre em comunhão com Ele.

No mesmo livro, o Bispo Edir Macedo escreveu como é o caráter de Deus que devemos imitar. “Tudo Ele faz esplendidamente bem, pois não conseguiria fazer menos. Ele não faz nada de qualquer jeito, não faz nada pela metade. Tudo o que Ele faz é perfeito. Assim tem de ser na vida daquele que vive pela fé no Deus vivo. Tem de haver diferença entre a sua vida e a vida daquele que não serve a Deus.”

Atinja a perfeição

Se o ato de renunciar à vida de erros e de obedecer somente à voz de Deus é primordial para aperfeiçoar sua vida diante dEle, manifestar o desejo de se purificar a cada dia também é fundamental. Uma das atitudes do cristão que busca a perfeição é manifestar o desejo de estar sempre disponível para Ele, limpando-se de qualquer erro, mas, principalmente, fugindo das tentações.

Outra característica é reconhecer que é preciso viver sob a dependência dEle. Para isso, é necessário um sacrifício voluntário do cristão, mantendo a sua vida sempre no Altar.

Além disso, é importante ter atitudes baseadas no Espírito. Para isso, é fundamental se envolver apenas com coisas que edificam a vida espiritual, como a meditação na Palavra de Deus. Ter um momento para ficar a sós com Ele é essencial para ouvir o que Ele quer lhe ensinar para que você vá aperfeiçoando a sua vida dia após dia.

Se você caminhar com os olhos voltados para o que prega a Palavra de Deus, certamente será mais fácil se desviar do mal e, com isso, agradá-Lo para atingir a perfeição. É um exercício diário, mas que vale a pena.